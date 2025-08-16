Rośnie liczba Ukraińców w Polsce. Oto najnowsze dane

Chociaż tempo wzrostu liczby uchodźców spadło w porównaniu z czerwcem 2024 roku, kiedy społeczność ukraińska wzrosła o 12,5 tys. osób, to Polska nadal utrzymuje drugie miejsce w UE pod względem liczby Ukraińców objętych tym statusem, po Niemczech (ok. 1,2 mln osób). Nadal mieszka w niej 23 proc. wszystkich Ukraińców, którzy otrzymali tymczasową ochronę w Europie. Łącznie, według danych Eurostatu, na dzień 30 czerwca ponad 4,3 mln obywateli Ukrainy korzystało z tymczasowej ochrony w UE.

– W ciągu roku liczba Ukraińców przypadająca na tysiąc Polaków wzrosła z 26 do 27. Dane te wskazują, że Polska pozostaje atrakcyjna dla Ukraińców jako miejsce pobytu tymczasowego, a nawet długoterminowego. Ponadto decyzja Rady Europejskiej o przedłużeniu ochrony czasowej do 4 marca 2027 roku daje Ukraińcom w Polsce większą pewność co do przyszłości, a także możliwość planowania studiów, pracy czy integracji z lokalnymi społecznościami – zauważa Jurij Hryhorenko, dyrektor centrum analitycznego Gremi Personal.

Coraz więcej mężczyzn uchodźcami

Analitycy zauważają również, że wzrostowi liczby Ukraińców objętych ochroną czasową w krajach UE towarzyszą zmiany w strukturze demograficznej tej grupy. I tak udział kobiet zmniejszył się z 45,6 do 44,7 proc., podczas gdy udział mężczyzn wzrósł z 22 do 24,1 proc.

Hryhorenko zauważył, że wzrost udziału ukraińskich mężczyzn wśród uchodźców w krajach Unii Europejskiej może wynikać z faktu, że po pierwszych latach wojny ci, którzy mieli prawo do wyjazdu (ojcowie rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, mężczyźni starsi) chętniej dołączają do swoich rodzin w UE.

– Ponadto, o ile pierwsze fale wyjazdów były w większości wymuszone i miały charakter ochronny (kobiety z dziećmi uciekały przed niebezpieczeństwem), o tyle teraz więcej Ukraińców wyjeżdża z powodów ekonomicznych – w poszukiwaniu pracy lub stabilniejszych warunków życia. Nie można jednak wykluczyć również czynnika rosyjskiego ostrzału spokojnych miast – jego nasilenie ponownie zmusza Ukraińców do opuszczania Ukrainy – powiedział dyrektor Centrum Gremi Personal.

Zwrócił także uwagę na fakt, że w strukturze uchodźców czasowych nadal jest duży odsetek dzieci (ponad 31 proc.), co w dłuższej perspektywie może stwarzać ryzyko, że część rodzin nie wróci na Ukrainę po zakończeniu wojny.

