Rośnie liczba Ukraińców w Polsce. Oto najnowsze dane
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia

Rośnie liczba Ukraińców w Polsce. Oto najnowsze dane

Dodano: 
Ukraińcy w Polsce
Ukraińcy w Polsce Źródło: PAP / Adam Warżawa
W czerwcu 2025 roku liczba Ukraińców objętych ochroną czasową w Polsce wzrosła o kolejne 5,6 tys. osób, do 992,5 tys., co stanowi największy miesięczny wzrost wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najnowsze dane zaprezentował ośrodek analityczny międzynarodowej firmy pośrednictwa pracy Gremi Personal.

Chociaż tempo wzrostu liczby uchodźców spadło w porównaniu z czerwcem 2024 roku, kiedy społeczność ukraińska wzrosła o 12,5 tys. osób, to Polska nadal utrzymuje drugie miejsce w UE pod względem liczby Ukraińców objętych tym statusem, po Niemczech (ok. 1,2 mln osób). Nadal mieszka w niej 23 proc. wszystkich Ukraińców, którzy otrzymali tymczasową ochronę w Europie. Łącznie, według danych Eurostatu, na dzień 30 czerwca ponad 4,3 mln obywateli Ukrainy korzystało z tymczasowej ochrony w UE.

– W ciągu roku liczba Ukraińców przypadająca na tysiąc Polaków wzrosła z 26 do 27. Dane te wskazują, że Polska pozostaje atrakcyjna dla Ukraińców jako miejsce pobytu tymczasowego, a nawet długoterminowego. Ponadto decyzja Rady Europejskiej o przedłużeniu ochrony czasowej do 4 marca 2027 roku daje Ukraińcom w Polsce większą pewność co do przyszłości, a także możliwość planowania studiów, pracy czy integracji z lokalnymi społecznościami – zauważa Jurij Hryhorenko, dyrektor centrum analitycznego Gremi Personal.

Coraz więcej mężczyzn uchodźcami

Analitycy zauważają również, że wzrostowi liczby Ukraińców objętych ochroną czasową w krajach UE towarzyszą zmiany w strukturze demograficznej tej grupy. I tak udział kobiet zmniejszył się z 45,6 do 44,7 proc., podczas gdy udział mężczyzn wzrósł z 22 do 24,1 proc.

Hryhorenko zauważył, że wzrost udziału ukraińskich mężczyzn wśród uchodźców w krajach Unii Europejskiej może wynikać z faktu, że po pierwszych latach wojny ci, którzy mieli prawo do wyjazdu (ojcowie rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, mężczyźni starsi) chętniej dołączają do swoich rodzin w UE.

– Ponadto, o ile pierwsze fale wyjazdów były w większości wymuszone i miały charakter ochronny (kobiety z dziećmi uciekały przed niebezpieczeństwem), o tyle teraz więcej Ukraińców wyjeżdża z powodów ekonomicznych – w poszukiwaniu pracy lub stabilniejszych warunków życia. Nie można jednak wykluczyć również czynnika rosyjskiego ostrzału spokojnych miast – jego nasilenie ponownie zmusza Ukraińców do opuszczania Ukrainy – powiedział dyrektor Centrum Gremi Personal.

Zwrócił także uwagę na fakt, że w strukturze uchodźców czasowych nadal jest duży odsetek dzieci (ponad 31 proc.), co w dłuższej perspektywie może stwarzać ryzyko, że część rodzin nie wróci na Ukrainę po zakończeniu wojny.

Czytaj też:
Zełenski odpowiedział Nawrockiemu. "Niepodległość Ukrainy wzmacnia niepodległość Polski"Czytaj też:
Dewastacja pomnika Rzeź Wołyńska. Ambasada Ukrainy w Polsce wskazała winnych

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: Unian
Czytaj także