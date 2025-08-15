Zełenski odpowiedział Nawrockiemu. "Niepodległość Ukrainy wzmacnia niepodległość Polski"

Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Centralnym punktem obchodów była defilada, która odbyła się na stołecznej Wisłostradzie. Święto ustawiono na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Prezydent Karol Nawrocki opublikował wpis w języku angielskim. Przypomniał o polskich tradycjach wolnościowych oraz znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla całej Europy.

""Od wieków rosyjski imperializm stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszej wolności. Polska tradycja polityczna uczy, że rosyjski ekspansjonizm opiera się na dziedzictwie wewnętrznego despotyzmu, w którym jedynym wolnym człowiekiem jest sam władca. Ale właśnie dlatego, że despotyzm rosyjski jest wrogiem wolności, imperializm rosyjski może zostać pokonany jedynie poprzez sojusz wolnych narodów" – napisał prezydent.

Zełenski: Dziękuję Polsce

Życzenia z okazji dzisiejszego święta złożył Polsce prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, w odpowiedzi na wpis Nawrockiego, zamieścił post, w którym pisał o potrzebie solidarności w obliczu rosyjskiego imperializmu.

"W sąsiedztwie Rosji tylko współpraca wolnych narodów może zapewnić każdemu z nich prawdziwe bezpieczeństwo. Doceniamy pomoc Polski dla Ukrainy. Niepodległość Ukrainy wzmacnia niepodległość Polski. I zawsze pamiętamy, że Cud nad Wisłą stał się możliwy dzięki wspólnym wysiłkom, które uratowały Europę" – wskazał.

Ukraiński przywódca przypomniał, że jego kraj już czwarty rok broni się przed Rosja, powstrzymując armię agresora "pod Kijowem, w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim oraz na Morzu Czarnym".

"Ukraińcy naprawdę zapewnili wszystkim Europejczykom możliwość życia w wolności, bez szaleństw Moskwy. Dziękuję Polsce za to, że idziemy ramię w ramię. Składam serdeczne gratulacje z okazji Święta Wojska Polskiego i życzę, aby nasza i wasza niepodległość zawsze pozostawały silne!" – napisał Zełenski.

