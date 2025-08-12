Tylu cudzoziemców pracuje w Polsce. Ponad połowa to Ukraińcy

Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wyniosła 1 mln 57,4 tys. w lutym br., co oznacza wzrost o 5,3 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,2 proc.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w lutym 2025 r. pochodzili z ponad 150 państw. Wśród cudzoziemców wykonujących pracę 402,4 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,7 proc. więcej niż w lutym 2024 r., i 0,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W Polsce pracują ludzie z ponad 150 państw. Najwięcej z Ukrainy

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 28 lutego 2025 r. było ich 708,9 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 1 proc. niż w styczniu 2025 r.

Obywatele Ukrainy stanowili 67 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lutego 2024 r. o 1,7 pkt proc. oraz 0,2 pkt proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r. – podał GUS.

"W ostatnim dniu lutego 2025 r. niemal co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (19,9 proc.). Natomiast, podobanie jak w całym 2024 r. oraz w poprzednim miesiącu, najmniej spośród analizowanej grupy cudzoziemców mieszkało w regionie świętokrzyskim (poniżej 1,0 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Dane GUS nie obejmują wszystkich

Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że prezentowane dane obejmują pracujących w gospodarce narodowej oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umów o pokrewnym charakterze.

Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją, do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Analizowana zbiorowość nie obejmuje osób wykonujących umowy o dzieło i umowy o pomocy przy zbiorach (pomocnicy rolnika).

Od danych za styczeń 2025 r. analizowana zbiorowość wykonujących pracę obejmuje również właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin).

