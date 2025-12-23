Wojsko Polskie ostrzega. Chodzi o dezinformację "pod fałszywą flagą"

Jak podkreślono, działania te mają na celu wzbudzanie i eskalowanie antyukraińskich nastrojów w Polsce poprzez celowo konstruowane fałszywe narracje emocjonalne.

Przykładem sprawa zabójstwa w Jeleniej Górze

Według komunikatu wojska, rosyjska dezinformacja opiera się na dwóch uzupełniających się mechanizmach. Pierwszy polega na wykorzystywaniu wcześniejszych zdarzeń o charakterze dywersyjnym, takich jak podpalenia czy incydenty z użyciem ładunków, jako tła do budowania spójnych, lecz nieprawdziwych przekazów. Drugi to działania określane jako "fałszywa flaga", czyli przypisywanie przypadkowym, dramatycznym wydarzeniom znaczeń zgodnych z wcześniej zaplanowaną operacją psychologiczną.

Jako przykład takiej manipulacji wskazano sprawę zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze. W mediach społecznościowych, w zamkniętych bańkach informacyjnych, zaczęła krążyć fałszywa narracja, zgodnie z którą 12-letnia sprawczyni miała być Ukrainką uczęszczającą do szkoły w tym mieście. Dodatkowo w części wpisów narzędzie zbrodni było opisywane w sposób nawiązujący do rzezi wołyńskiej, co, jak zaznacza wojsko, miało na celu wywołanie silnych emocji i wzmocnienie antyukraińskiego przekazu.

facebook

Apel wojska o weryfikowanie informacji

Sztab Generalny zwraca uwagę, że setki komentarzy pod tego typu postami pokazują brak refleksji oraz rezygnację z podstawowej weryfikacji informacji.

Wojsko Polskie apeluje jednocześnie o większą odporność informacyjną i świadome korzystanie z mediów społecznościowych. Wskazuje, że nawet prosta analiza dostępnych źródeł, konfrontowanie informacji z doniesieniami dużych mediów oraz uważne czytanie relacji świadków pozwalają ograniczyć skuteczność wrogich operacji kognitywnych, które – jak podkreślono w komunikacie, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i spójności społecznej.

Czytaj też:

Hejt po zbrodni w Jeleniej Górze. Służby namierzyły autorów dezinformacji