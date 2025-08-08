Średnie zarobki w Polsce. GUS podał dane

Według danych GUS średnie zarobki Polaków w drugim kwartale 2025 roku wzrosły 8,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 8748,63 zł. Jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem wartość ta spadła o 2,4 proc.

Przypomnijmy, że na początku lipca GUS podał także dane dotyczące mediany zarobków w Polsce. W styczniu 2025 r. wyniosła ona 6 882,80 zł (około 5 021 na rękę). Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń była wyższa o 1 456,24 zł od mediany wynagrodzeń ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższa o 692,57 zł.

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – w przypadku mężczyzn wyniosła 7032,61 zł i była o 298,27 zł wyższa niż dla kobiet.

"Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w styczniu 2025 r. wyniosło 8 717,18 zł, wśród mężczyzn – 9041,01 zł, co stanowiło 103,7 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem, natomiast wśród kobiet – 8384,97 zł, czyli 96,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem" – czytamy w komunikacie.

W 2025 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4666 zł brutto. Odpowiada to minimalnej stawce godzinowej w wysokości 30,50 zł brutto.

Jaka płaca minimalna w 2026 roku?

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku trafił do konsultacji społecznych. Założono, że od 1 stycznia 2026 roku najniższa pensja w Polsce wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść 31,40 zł brutto. Rząd nie zmienił swojego wcześniejszego stanowiska przedstawionego w czerwcu.

Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej najpierw negocjuje się w Radzie Dialogu Społecznego. Lipcowe rozmowy zakończyły się bez wspólnego stanowiska. W sytuacji, gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej w ustawowym terminie, decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Czytaj też:

Jak obniżyć rachunki za prąd? Klienci dostali nowe narzędzieCzytaj też:

Podatek Belki jednak zostaje. Ministerstwo Finansów ma inną propozycję