Pensja minimalna w 2026 roku. Jest propozycja rządu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku trafił do konsultacji społecznych. Założono, że od 1 stycznia 2026 roku najniższa pensja w Polsce wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść 31,40 zł brutto. Rząd nie zmienił swojego wcześniejszego stanowiska przedstawionego w czerwcu.

Propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej najpierw negocjuje się w Radzie Dialogu Społecznego. Lipcowe rozmowy zakończyły się bez wspólnego stanowiska. W sytuacji, gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej w ustawowym terminie, decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Domański: Odpowiedzialna propozycja

– Z całą pewnością płaca minimalna nie wzrośnie o mniej niż prognozowana inflacja, czyli to jest około 3 proc. W przeliczeniu na złotówki to jest około 4806 zł – powiedział na początku czerwca minister finansów Andrzej Domański w Polsat News. Szef MF dementował informacje w sprawie podwyżki najniższej pensji do 4670,70 zł. – Chcemy żeby realna wartość płacy minimalnej się utrzymywała, natomiast wiemy, że ona mocno rosła w latach poprzednich, teraz wydaje się taka bardzo zrównoważona, odpowiedzialna propozycja – wyjaśnił.

Domański skomentował też propozycję resortu rodziny i polityki społecznej, zgodnie z którą pensja minimalna byłaby podniesiona do 5020 zł. – Będziemy oczywiście o tym dyskutować (...). Musimy z jednej strony pamiętać o pobierających to minimalne wynagrodzenie, z drugiej również o firmach, które często mają problem z rosnącą płacą minimalną – zaznaczył.

Minister zapewnił, że współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej jest "bardzo dobra". – Udało nam się wiele ważnych projektów wspólnie wypracować: Aktywny Rodzic, renta wdowia, świadczenia dla pracowników socjalnych. Jestem absolutnie przekonany, że również w tym temacie znajdziemy porozumienie – wskazał.

