Premier "uczciwie" pozbawia złudzeń. Na razie nie będzie kwoty wolnej od podatku

– Nad kwotą wolną od podatku pracujemy. Oczywiście nie chcę powodować lęku ani niepokoju, ale my dzisiaj wydajemy 5 proc. PKB na obronę. Mówię to, bo ja chcę uczciwie traktować ludzi – powiedział premier Donald Tusk na antenie TVN24.

Wydatki na obronność ważniejsze

– Wydajemy najwięcej w Europie. Mało kto na świecie wydaje tyle na obronę, bo mamy realne zagrożenie – kontynuował Tusk. – Naprawdę mamy tutaj w środku wojnę hybrydową, a za granicą wojnę regularną. Tych pieniędzy, które wydajemy na zbrojenia, na polską armię, na polskie bezpieczeństwo jest dużo więcej niż zakładałem, że będziemy musieli wydać – podkreślił premier, usprawiedliwiając zapowiedź braku realizacji jednego z głównych postulatów wyborczych Platformy Obywatelskiej sprzed ostatnich wyborów parlamentarnych.

Choć podwyższenie kwoty wolnej od podatku nie nastąpi ani w tym, ani prawdopodobnie w przyszłym roku, Tusk stwierdził, że "jest bardzo przywiązany do wszystkich zasadniczych zobowiązań, jakich podjął się zanim jeszcze został premierem". – Jak będzie to wymagało trochę więcej czasu, też będę o tym uczciwie informował – podsumował.

Potwierdził słowa Domańskiego

Dzisiejsza deklaracja Donalda Tuska jest potwierdzeniem słów ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, który kilka dni temu przyznał, że rząd nie zrealizuje obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku w 2026 roku. – Myślę, że w tym budżecie na rok 2026 kwota wolna w kwocie 60 tys. złotych się nie zmieści – podkreślił. Będziemy nad tym pracować, aby zrealizować ją w 2027 roku – dodał.

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – deklarował Donald Tusk przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

