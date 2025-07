Flagowa obietnica KO do kosza? Rząd nie zrealizuje jej w przyszłym roku

Podwyższenie kwoty wolnej do 60 tys. zł

Minister finansów i gospodarki, był pytany w czwartek w TVP Info o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. – My wszystkie nasze obietnice, zapowiedzi wyborcze, krok po kroku realizujemy – stwierdził. Przypomniał o "podwyżkach dla nauczycieli 30 proc., podwyżkach dla sfery budżetowej o 20 proc., oraz »babciowym«". – Wszystkie nasze zobowiązania wyborcze krok po kroku będziemy realizować. Oczywiście kwota wolna również jest tym zobowiązaniem, które zostanie przez nasz rząd zrealizowane – zadeklarował.

Pytany o to, co jeśli projekt ustawy dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł wniesie do Sejmu nowy prezydent Karol Nawrocki, minister odpowiedział, że "zobaczymy, jak ustawa jest napisana". – Zobaczymy, jakie źródła finansowania zostały w niej przedstawione – dodał. Jego zdaniem uszczelnienie luki VAT, jako źródło finansowania, "to jest oczywiście bajka". – Dlatego że to nasz rząd już w pierwszym roku swojego działania uszczelnił lukę VAT, która w 2023 roku, za rządów PiS wynosiła ponad 13 proc., a my ją sprowadziliśmy do poziomu poniżej 7 proc.. Więc tego miejsca na dalsze uszczelnianie tzw. luki VAT jest już po prostu niewiele – mówił. Zaznaczył, że rząd będzie "mocno pracować, aby ze wszystkimi patologiami i przestępcami, karuzelami VAT-owskimi walczyć". – Ale bądźmy serio – to nie będą takie kwoty, które pozwoliłyby na sfinansowanie kwoty wolnej – stwierdził.

Rząd nie zrealizuje obietnicy w 2026 roku

Andrzej Domański powiedział, że w tej chwili resort pracuje nad budżetem na rok 2026. – Myślę, że w tym budżecie na rok 2026 kwota wolna w kwocie 60 tys. złotych się nie zmieści – podkreślił. Dodał, że ministerstwo pracuje nad tym, "aby tę obietnicę zrealizować". – Będziemy nad tym pracować, aby zrealizować ją w 2027 roku – dodał.

"100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów"

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica.

