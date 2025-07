Współpraca z rządem Tuska. Nawrocki zapowiedział, które ustawy podpisze

Prezydent elekt Karol Nawrocki został zapytany w wywiadzie dla Telewizji Trwam i Radia Maryja o to, jak wyobraża sobie współpracę z rządem Donalda Tuska. Karol Nawrocki zapewnił, że "niezależnie od tego jak krytycznie ocenia premiera, to współpraca pomiędzy nimi jest możliwa". – Dobro Polski wymaga współpracy prezydenta z polskim premierem i wszystkie te projekty, wszystkie te ustawy, które będą dobre dla Polaków, będą spotykać się z moją akceptacją – podkreślił.

Prezydent elekt powtórzył, że Donald Tusk jest "najgorszym premierem Polski po 1989 roku", jednak – jak podkreślił – "system demokracji wymaga tego, aby w rzeczach dobrych dla Polaków prezydent i premier ze sobą współpracowali".

Które ustawy podpisze Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustaw, które – jak mówił – "zmieniają kształt narodowej tożsamości, czy oddają suwerenność Polski do organów spoza Rzeczpospolitej Polskiej". Podkreślił jednak, że są sprawy, w których może być "bardzo pomocny dla obecnego rządu i dla premiera". Wśród nich wymienił podwyższenie kwoty wolnej od podatku i proces deregulacji. Dodał, że podpisze "wszystkie ustawy, które są dobre dla Polaków".

Przypomniał, że – zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska – do końca maja rząd miał przygotować 100 ustaw deregulacyjnych, ale tego nie zrobił. – Liczę, że do końca sierpnia i niech to będzie wyraz mojej wielkiej życzliwości i zrozumienia, że przynajmniej 50 do końca sierpnia zostanie takich rozwiązań przygotowanych – mówił prezydent elekt.

Inicjatywa ustawodawcza nowego prezydenta

– Oczywiście już 7 sierpnia ogłoszę swoje inicjatywy ustawodawcze i w kolejnych dniach sierpnia tych inicjatyw będzie wiele. Natomiast te rozwiązania są przy obecnym stanie finansów państwa polskiego, które są zniszczone za sprawą działania obecnego rządu, te postulaty wymagają jeszcze więcej konsultacji i gotowości do tego, aby moje propozycje były możliwe do zrealizowania – podkreślił.

