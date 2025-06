Nawrocki nie zamierza odpuścić rządowi. Oto co szykuje po zaprzysiężeniu

Jak informuje RMF FM, Karol Nawrocki zamierza intensywnie działać na rzecz spełnienia swoich wyborczych obietnic. Przypomnijmy, że w trakcie kampanii wyborczej popierany przez PiS kandydat zobowiązał się do wdrożenia wielu reform takich jak obniżka VAT do 22 procent czy zerowy PIT dla rodzin. Nowy prezydent będzie naciskał na rząd Donalda Tuska, aby przeforsować swoje pomysły.

Z tego względu już na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach (10 września) do izby wpłynie pakiet projektów ustaw, które będą zawierały zaproponowane w kampanii rozwiązania. Rozgłośnia wskazuje, że jedną z propozycji będzie zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych, a więc sztandarowej obietnicy Donalda Tuska sprzed wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Politycy KO przyznają, że z powodu Nawrockiego mogą stać się "zakładnikami własnego pomysłu". Sytuację pogarsza fakt, że również Rafał Trzaskowski zadeklarował w trakcie kampanii prezydenckiej, że będzie dążył do realizacji tego postulatu.

W Prawie i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że przeforsowanie propozycji Nawrockiego będzie trudne, jeśli nie niemożliwe.

"Plan 21" Nawrockiego

Na początku marca Nawrocki przedstawił swój program, który nazwał "planem 21" oraz określił "kontraktem z Polakami". Wśród obietnic wyborczych znalazło się dużo propozycji zmian podatkowych. – Jestem skuteczny dla Polski i będę skuteczny dla Polski, realizując plan 21, gdy zostanę prezydentem RP. Skuteczność to moje drugie imię – zapewnił.

Plan składał się z następujących punktów:

Tama przed podwyżką podatków

Obniżka VAT do 22 proc.

Pakiet "Niższe i prorodzinne podatki": PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci; korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców; podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. złotych; likwidacja podatku Belki; waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji

Nowe i proste ustawy podatkowe

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym

Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku

"Budżetowy pancerz" – ochrona finansów publicznych.

