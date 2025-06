Nawrocki spotkał się z wicepremierem. "Zależało mu na tym"

Spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odbyło się w czwartkowe popołudnie. – Prezydent elekt odbywa różne spotkania – ze współpracownikami, z politykami. Będzie po zaprzysiężeniu także zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, dlatego spotkał się z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zależało mu na tym. Była także chęć wicepremiera. (...) To jest naturalne, ta współpraca musi się kształtować – powiedział w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Paweł Szefernaker, poseł PiS, przyszły szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

– Rozmawiali przede wszystkim o tym, jak w przyszłości rozwijać relacje między zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a szefem Ministerstwa Obrony Narodowej tak, żeby to były relacje dobre dla Polski – tłumaczył.

Mentzen spotkał się z Nawrockim i Kosiniakiem-Kamyszem

Jak podał "Super Express", jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen udał się w czwartek do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej na spotkanie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. "Spotkanie miało na celu omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz polityką obronną państwa" – przekazała gazeta. "Rozmowy dotyczyły też możliwości znalezienia większości dla konstruktywnego wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Sławomir Mentzen odmówił nam komentarza w sprawie" – czytamy.

– Nie do końca wierzę, żeby inna koalicja pojawiła się w tym parlamencie, ze względu na to, że chwilę temu mieliśmy wotum zaufania. Miał szansę Władysław Kosiniak-Kamysz, miał szansę Szymon Hołownia, mieli szanse inni politycy tych partii, żeby pokazać, że rząd dostał czerwoną kartkę. W przyszłości trzeba rozmawiać, bo jest to zły rząd, który nie wykorzystuje szans, które ma Polska. Tracimy czas – skomentował w Polsat News Paweł Szefernaker.

Mentzen spotkał się w czwartek również z Karolem Nawrockim. Politycy rozmawiali m.in. o przyszłej współpracy. "Dziękuję Panie Prezydencie za dobrą rozmowę o przyszłości Polski! Zapowiada się nam owocna współpraca ponad podziałami dla dobra naszego kraju" – napisał polityk Konfederacji na portalu X.

