"Prawdziwy Polak". Wyborcy wskazali, dlaczego poparli konkretnych kandydatów

Po pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło sondaż. Ankieterzy zapytali wyborców o motywy głosowania na poszczególnych kandydatów na prezydenta.

Sondaż pokazuje motywy głosowania

20 proc. wyborców Karola Nawrockiego powoływało się na względy ideowe i programowe. 14 proc. podkreślało, że kandydat popierany przez PiS jest "patriotą", "prawdziwym Polakiem" i "kocha Polskę". 8 proc. wybrało Nawrockiego ze względu na prawicowy, konserwatywny światopogląd, a 7 proc. ze względu na katolicyzm.

21 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego wskazało, że motywacją dla nich była bliskość poglądów. Dla 28 proc. kluczowe były kompetencje, wykształcenie i obycie w świecie. 12 proc. głosowało ze względu na wiarygodność i uczciwość kandydata KO.

Dla 39 proc. wyborców Sławomira Mentzena istotna była bliskość poglądów. Na wybór 17 proc. wpłynął program gospodarczy. 21 proc. wskazało, że jest to kandydat spoza duopolu, "prawdziwa trzecia droga".

Wyborcy Grzegorza Brauna swój wybór motywowali bliskością poglądów (32 proc. wskazań), walką o polskie sprawy (24 proc.), wsparciem dla rolnictwa (7 proc.) i wartościami chrześcijańskimi (4 proc.). Zdaniem 18 proc. był to kandydat odważny i prawdomówny ("nie boi się powiedzieć, co myśli"). Dla 11 proc. był wiarygodny, a dla 7 proc. – twardy i zdecydowany. 8 proc. wskazało inne cechy: inteligentny, rozsądny, elokwentny. 12 proc. odbierało go jako "polskiego Donalda Trumpa".

Zwolennicy Adriana Zandberga swój wybór tłumaczyli m.in.: bliskością poglądów (49 proc.), prospołecznym charakterem (19 proc.), lewicowymi i socjaldemokratycznymi poglądami (13 proc.). 17 proc. wyborców przypisywało mu wizerunek mądrego i merytorycznego ("trafnie diagnozuje problemy kraju").

36 proc. wyborców Szymona Hołowni motywowało swój wybór bliskością poglądów. 8 proc. zwróciło uwagę na wartości chrześcijańskie. Wyborcy przypisywali mu m.in.: wizerunek umiarkowanego i wyważonego (15 proc.), budzącego sympatię (11 proc.) oraz młodego i ambitnego kandydata (10 proc.).

50 proc. wyborców Magdaleny Biejat głosowało na nią z powodu programu. 19 proc. odpowiedziało, że motywacją były jej lewicowe poglądy. Dla 12 proc. ważne były prospołeczne poglądy.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 89,6 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,4 proc.) w okresie 26-28 maja 2025 r. na próbie 1000 respondentów.

twitter

Wyniki wyborów prezydencki

Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich wyglądały następująco: Rafał Trzaskowski – 31,36 proc., Karol Nawrocki – 29,54 proc., Sławomir Mentzen – 14,80 proc., Grzegorz Braun – 6,34 proc., Szymon Hołownia – 4,99 proc., Adrian Zandberg – 4,86 proc., Magdalena Biejat – 4,23 proc., Krzysztof Stanowski – 1,24 proc., Joanna Senyszyn – 1,09 proc., Marek Jakubiak – 0,77 proc., Artur Bartoszewicz – 0,49 proc., Maciej Maciak – 0,19 proc., Marek Woch – 0,09 proc.

W drugiej turze wyborów, która odbyła się 1 czerwca, Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów. Z kolei Rafała Trzaskowskiego poparło 49,11 proc. wyborców.

Czytaj też:

Kolejne pismo Bodnara ws. wyborów. "Apeluję – trzymajmy się litery prawa"Czytaj też:

Lisicki: Szaleńcy podważają wybory. Ziemkiewicz: Powstaje nowa sekta