"Mam dobrą wiadomość". PKW potwierdziła wyniki pierwszej tury wyborów

– Mam dobrą wiadomość. To jest pierwsza i ostatnia konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Za moment odczytam obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2025 roku o wynikach głosowania i wyniku wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Głosowanie przeprowadzono w 32 tys. 143 obwodach. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 252 tys. 340 wyborców. Wydano 19 mln 684 tys. 580 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 67,31 proc. Liczba głosów nieważnych to 85 tys. 813, tj. 0,44 proc.

Najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim – 73,4 proc., małopolskim – 69,71 proc. i pomorskim – 69,6 proc. Natomiast województwa z najmniejszą frekwencją to: opolskie – 57,64 proc., warmińsko-mazurskie – 60,46 proc. oraz lubuskie – 61,89 proc.

W stosunku do liczby osób uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w mieście Krynica Morska (powiat nowodworski, woj. pomorskie), gdzie frekwencja wyniosła 83,51 proc. Z kolei najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Zębów (powiat oleski, woj. opolskie) – 41,61 proc.

Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich

Dane PKW ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych:

Rafał Trzaskowski – 31,36 proc. (liczba głosów: 6 147 743) Karol Nawrocki – 29,54 proc. (5 790 762) Sławomir Mentzen – 14,80 proc. (2 902 287) Grzegorz Braun – 6,34 proc. (1 242 892) Szymon Hołownia – 4,99 proc. (978 893) Adrian Zandberg – 4,86 proc. (952 821) Magdalena Biejat – 4,23 proc. (829 345) Krzysztof Stanowski – 1,24 proc. (243 467) Joanna Senyszyn – 1,09 proc. (214 195) Marek Jakubiak – 0,77 proc. (150 696) Artur Bartoszewicz – 0,49 proc. (95 636) Maciej Maciak – 0,19 proc. (36 371) Marek Woch – 0,09 proc. (18 338)

– Większość wymagana dla wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli więcej niż połowa głosów ważnych, wyniosła 9 801 893 głosy – zauważył Sylwester Marciniak.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.

