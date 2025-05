Fatalny wynik Hołowni. "Zapłaciliśmy za to, że jesteśmy w koalicji"

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. O godz. 21:00 poznaliśmy wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN i Polsatu.

Oto wyniki: Rafał Trzaskowski – 30,8 proc., Karol Nawrocki – 29,1 proc., Sławomir Mentzen – 15,4 proc., Grzegorz Braun – 6,2 proc., Adrian Zandberg – 5,2 proc., Szymon Hołownia – 4,8, Magdalena Biejat – 4,1 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc., Marek Woch – 0,1 proc.

Według badania exit poll przeprowadzonego przez OGB dla Telewizji Republika, Rafał Trzaskowski uzyskał 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen – 14 proc. Dalej: Adrian Zandberg – 6 proc., Grzegorz Braun – 5,4 proc., Szymon Hołownia – 4,7 proc., Magdalena Biejat – 4,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,7 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,2 proc. oraz Marek Woch – 0,1 proc.

Wyniki wyborów prezydenckich. Hołownia: Żółta kartka dla naszej koalicji

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował swój wynik wyborczy. – Przede wszystkim dziękuję, że tu jesteście. Przed chwilą skandowaliście: "będzie dobrze!". Okazuje się, że jeszcze nie tym razem. Ale musimy sobie dzisiaj też powiedzieć jasno, że jesteśmy w drodze, jesteśmy w momencie, w którym od naszej determinacji będzie zależało, czy nastąpi wreszcie w Polsce zmiana – powiedział. – Czy to są wyniki naszych marzeń? Oczywiście patrzę na nie z bardzo dużym niepokojem – stwierdził lider Polski 2050.

– Wierzę, że wyniki jeszcze się zmienią (...). Nasze wyniki na pewno wzrosną i jestem w stanie założyć się o to z wami o wszystko – mówił Hołownia.

Zdaniem kandydata Trzeciej Drogi, tych wyborów "nie da się interpretować inaczej", niż jako "żółta kartka dla naszej koalicji". – Ponad 60 proc. głosów zdobyli kandydaci związani z obozami, które działania naszej koalicji krytykują – zauważył. – I my dzisiaj też powinniśmy powiedzieć sobie jasno: jako Trzecia Droga zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w tej koalicji, za to, że jesteśmy w tym rządzie – dodał.

