"Dwie rzeczy są pewne". Mentzen reaguje na wyniki wyborów

Według badania exit poll Ipsos Sławomir Mentzen zdobył 15,4 proc. Z kolei według sondażu OGB kandydat Konfederacji zdobył 14 proc. poparcia. W obu przypadkach jest to najlepszy wynik polityka Konfederacji w historii startów w wyborach prezydenckich.

W swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników Sławomir Mentzen podziękował swojej żonie i matce za wsparcie. Dodał, że jest bardzo zadowolony z wyniku.

– Dwie rzeczy są pewne. Pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, to niestety nie udało mi się do niej dojść (…) Druga pewna jest taka, że jednak zająłem trzecie miejsce, jest to największy sukces w historii naszego środowiska, licząc czy to procentowo czy w liczbie głosów – powiedział kandydat Konfederacji.

– Chciałbym wam podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie wy (…) Nie wiemy jak to się skończy, ale przy tej frekwencji to jest prawdopodobnie między 2,5-3 miliony głosów. To jest olbrzymi wynik. Wydaje się, że go jeszcze nie doceniamy – dodał.

Wyniki exit poll

Według badania exit poll przeprowadzonego dla Telewizji Republika I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 31, 6 proc. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 29,8 proc. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen, który uzyskał 14 proc. poparcia.

Na dalszych miejscach znaleźli się Adrian Zandberg z wynikiem 6 proc., Grzegorz Braun z wynikiem 5,4 proc., Szymon Hołownia z wynikiem 4,7 proc.

Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Magdalena Biejat – 4,4 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,7 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,2 proc. oraz Marek Woch – 0,1 proc.

Exit poll to badanie preferencji wyborczych, które jest publikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Są to wyniki wstępne, które później ulegają zmianom, niekiedy dużym. Niejednokrotnie exit poll istotnie różniły się od ostatecznych wyników wyborów.

