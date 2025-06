Lisicki: Szaleńcy podważają wybory. Ziemkiewicz: Powstaje nowa sekta

Politycy koalicji rządzącej w coraz bardziej otwarty sposób kontestują wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Roman Giertych wraz z najbardziej radykalnymi zwolennikami Donalda Tuska z grup pokroju "Silnych Razem", nie mogąc się pogodzić z porażką Rafała Trzaskowskiego, propagują teorię o sfałszowaniu przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów.

Giertych zaproponował, by 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało przerwę, wobec czego marszałek Sejmu Szymon Hołownia pełniłby obowiązki głowy państwa. W tym czasie miałoby zostać dokonane ponowne przeliczenie wszystkich głosów oddanych w wyborach 1 czerwca.

Obecnie trwają dwa równoległe procesy. Z jednej strony Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze. Z drugiej – swoje działania prowadzi kierowana przez Adama Bodnara prokuratura, która wszczyna postępowania w zakresie rzekomych nieprawidłowości w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali o próbie podważenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. – To jest opowieść dla najbardziej rozczarowanych, zgorzkniałych radykałów, Silnych Razem. Każda duża partia, każdy duży elektorat ma swoich wariatów. Tych wariatów trzeba utrzymać w stanie podniecenia. I rzuca się im w związku z tym opowieść o rzekomo sfałszowanych wyborach, żeby ich uspokoić i nie rozliczać się – zauważył redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Ale mam wrażenie, że im więcej czasu mija, im bliżej jest do zaprzysiężenia prezydenta, to przestaje być opowieścią pijanego wariata, tylko staje się projektem politycznym. Wchodzą w to Donald Tusk, Radosław Sikorski i Adam Bodnar – powiedział.

– Czy to jest wciąż operacja medialna, czy jednak projekt polityczny? – zapytał Lisicki. – Myślę, że to jest wojna nerwów. Oni sami nie wiedzą, czego Donald chce – odparł Rafał Ziemkiewicz.

