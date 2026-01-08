Jedno przeoczenie i nawet 20 tys. zł kary. Obowiązek dla posiadaczy azbestu

Właściciele i zarządcy nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, mają czas tylko do 31 stycznia 2026 r. na złożenie obowiązkowego formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest". Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywną sięgającą nawet 20 000 zł.

Gdzie należy złożyć formularz?

Obowiązek ma charakter powszechny i dotyczy osób prywatnych, przedsiębiorców, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zgłoszenie jest wymagane niezależnie od stanu technicznego dachu czy innych elementów zawierających azbest oraz niezależnie od tego, czy planowane jest ich usunięcie.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej składają dokument w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla lokalizacji nieruchomości. Przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazują formularz marszałkowi województwa. Obowiązek dotyczy również przypadków, w których azbest został już zdemontowany i zutylizowany, ale fakt ten nie został wcześniej zgłoszony. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie aktualizacji, aby dane dotyczące nieruchomości były kompletne.

Brak zgłoszenia oznacza konsekwencje finansowe

Za niezłożenie formularza grozi kara od 10 zł do 20 000 zł, uzależniona od skali naruszenia i ilości niezgłoszonych wyrobów. W przypadku większych obiektów lub firm sankcje mogą być szczególnie dotkliwe. Dodatkowo osoby produkujące, sprzedające lub używające wyrobów zawierających azbest narażają się na odpowiedzialność karną, w skrajnych przypadkach nawet na karę pozbawienia wolności.

Usuwanie azbestu nie może być wykonywane samodzielnie. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia czynności te mogą prowadzić wyłącznie wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Samodzielny demontaż eternitu grozi uwolnieniem niebezpiecznych włókien do powietrza.

Zgodnie z krajowym programem, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte z terenu Polski do końca 2032 roku. Zgłoszenia składane przez właścicieli nieruchomości są jednym z kluczowych narzędzi monitorowania realizacji tego celu.

Czytaj też:

Droższe mieszkania. Wzrost cen w kilku miastachCzytaj też:

Koniec przymykania oka na kominki. Ruszają kontrole i kary do 5 tysięcy złotych