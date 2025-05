Kwota wolna od podatku? Jest głos z resortu

– To zobowiązanie, które jest zapisane [dotyczące podwyższenia kwoty wolnej w PIT] jest jak najbardziej aktualne. Pan minister finansów i pan premier potwierdzają – trwają prace. Doskonale państwo wiedzą, że po stronie wydatkowej Ministerstwa Finansów czy też finansów publicznych pojawiły się rzeczy, które ciężko było przewidzieć niedawno – powiedział Neneman w Sejmie. – Wydajemy najwięcej w Europie na zbrojenia, wydajemy więcej niż można było przewidzieć i są pewne priorytety. Obrona ojczyzny jest tym najwyższym priorytetem. Chcę zakończyć tym, co powiedziałem przed minutą – deklaracja o podniesieniu kwoty wolnej jest nadal aktualną deklaracją – dodał.

Minister finansów wskazuje możliwy termin

Pod koniec marca br. szef resortu finansów Andrzej Domański poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad planem podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 60 tys. zł (z 30 tys. zł obecnie) i liczy na jego wdrożenie przed końcem kadencji Sejmu.

W marcu br. Neneman poinformował, że koszt podwojenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wyniósłby 55,9 mld zł.

Temat kwoty wolnej od podatku w kampanii wyborczej

W trakcie kampanii prezydenckiej regularnie powracają pytania o podniesienie kwoty wolnej od podatku, którą obiecywał Donald Tusk. Sztab Rafała Trzaskowskiego chce przedstawić konkretne rozwiązania w tej sprawie.

Ugrupowanie Donalda Tuska szło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku z planem "100 konkretów na 100 dni". Jednak obietnic, wśród nich podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, nie udało się zrealizować ani przez 100 pierwszych dni rządów ani przez półtora roku. Premier i przedstawiciele PO twierdzą, że spełnianie obietnic nie jest możliwe ze względu na to, iż Polską rządzi koalicja kilku partii, mających różne poglądy, których często nie da się pogodzić.

Jak pokazują badania, najczęściej wymienianą obietnicą Tuska, której realizacji domagają się Polacy, jest właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Pytań o tę kwestię nie uniknął Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii przed I turą wyborów prezydenckich. Jak informuje money.pl, sztab kandydata KO chce zająć się tą kwestią.

– Chcemy pokazać szczegółowy plan dojścia do kwoty wolnej w tej kampanii. To jest dla nas ważna kwestia, wychodzi w każdym badaniu – powiedziała jedna z osób z otoczenia Trzaskowskiego.

