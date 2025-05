Sztab Trzaskowskiego chce realizacji obietnicy Tuska. W rządzie brak entuzjazmu

Ugrupowanie Donalda Tuska szło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku z planem "100 konkretów na 100 dni". Jednak obietnic, wśród nich podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, nie udało się zrealizować ani przez 100 pierwszych dni rządów ani przez półtora roku. Premier i przedstawiciele PO twierdzą, że spełnianie obietnic nie jest możliwe ze względu na to, iż Polską rządzi koalicja kilku partii, mających różne poglądy, których często nie da się pogodzić.

Sztab naciska na rząd

Jak pokazują badania, najczęściej wymienianą obietnicą Tuska, której realizacji domagają się Polacy, jest właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Pytań o tę kwestię nie uniknął Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii przed I turą wyborów prezydenckich. Jak informuje money.pl, sztab kandydata KO chce zająć się tą kwestią.

– Chcemy pokazać szczegółowy plan dojścia do kwoty wolnej w tej kampanii. To jest dla nas ważna kwestia, wychodzi w każdym badaniu – powiedziała jedna z osób z otoczenia Trzaskowskiego.

W Koalicji Obywatelskiej pojawiają się jednak głosy mówiące, że zajmowanie się tematem kwoty wolnej może być ryzykowne. Rozmówcy portalu wskazują, że ze strony sztabu Karola Nawrockiego może paść zarzut, że nie została ona podwyższona mimo półtorej roku rządów Tuska. Dlaczego zatem miałby do tego doprowadzić Trzaskowski?

– Jak kwota zostanie odpalona teraz, to i tak nikt w to nie uwierzy. To jak z referendum Komorowskiego w kampanii w 2015 roku – powiedział z kolei polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku konsekwentnie opowiada się Ministerstwo Finansów. Andrzej Domański, szef resortu wskazuje, że obecnie nie ma przestrzeni na tego typu zmiany w przepisach.

Czytaj też:

Tusk atakuje Nawrockiego. Tym razem Putinem i UkrainąCzytaj też:

"Nawrocki to zablokuje". Ziobro o "potężnym problemie" dla Niemiec