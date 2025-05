"Nawrocki to zablokuje". Ziobro o "potężnym problemie" dla Niemiec

Do drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca, przeszli kandydat KO Rafał Trzaskowski i kandydat PiS Karol Nawrocki.

W pierwszej turze, przeprowadzonej w ostatnią niedzielę, Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów (6 mln 147 tys. 797), natomiast Nawrocki – 29,54 proc. (5 mln 790 tys. 804). Z danych PKW wynika, że na Trzaskowskiego zagłosowało o 356 tys. 993 osób więcej niż na Nawrockiego.

Ziobro: Zwycięstwo Nawrockiego byłoby potężnym problemem dla Niemiec

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro napisał w mediach społecznościowych, że jeśli Nawrocki wygra i zostanie prezydentem, to zablokuje niekorzystne dla Polski rozwiązania forsowane przez Komisję Europejską.

"Pakt Migracyjny, Zielony Ład, umowa Mercosur – na to wszystko Donald Tusk się zgodził. W Brukseli wiedzą, że nawet wbrew polskim interesom Tusk i Trzaskowski będą to realizować" – stwierdził Ziobro na portalu X.

"Potężnym problemem dla Niemców byłoby zwycięstwo Nawrockiego, bo on to zablokuje. Dlatego unijni komisarze zrobią wszystko, by wygrał ich kandydat" – dodał były szef MS.

"Le Monde": Von der Leyen pozwala Tuskowi na więcej. Wszystko zmieni się po wyborach

Wpis Ziobry to nawiązanie do doniesień francuskiej gazety, która opisuje, jak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wspiera premiera Donalda Tuska przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

Według "Le Monde" szefowa KE unika kontrowersyjnych tematów, aby nie zaszkodzić kandydatowi KO. Jak pisze francuski dziennik, między von der Leyen a Tuskiem istnieje nieformalne porozumienie, na mocy którego przewodnicząca KE wspiera rząd w Polsce, przymykając oko na wypowiedzi premiera lub nawet przesuwając terminy publikacji uderzających w Polskę raportów, m.in. tego dotyczącego celu redukcji emisji CO2.

"Tuskowi pozwala się teraz na wypowiedzi, których nie zaakceptowano by u innych przywódców" – odnotowuje gazeta, wskazując, że chodzi o takie kwestie jak pakt migracyjny, Zielony Ład czy umowę Mercosur, która uderza w interesy polskich rolników.

