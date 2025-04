Belka o kluczowej obietnicy Tusk: To jest katastrofa

Belka w rozmowie z TVN24 został zapytany o podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Politycy KO bowiem cały czas podtrzymują, że zrealizują ten projekt do końca kadencji.

– Wydaje mi się, że w takiej sytuacji budżetowej, jaką mamy, nie powinniśmy obniżać podatków. No niestety, taka jest sytuacja – stwierdził były premier. – Ja wiem, że logika kampanii wyborczej sprawia, że zaczynamy o tym dyskutować, a nawet obiecywać, ale w Polsce koszt obsługi długu publicznego rośnie bardzo szybko i to jest niebezpieczne – dodał.

– To nawet nie chodzi o to, że dług publiczny zbliża się czy nawet być może w pewnym momencie przekroczy 60 proc. PKB, ale koszt obsługi długu jest bardzo wysoki. My mamy koszt obsługi długu publicznego wyższy niż Francja w relacji do PKB, a Francja ma przecież dług publiczny znacznie wyższy niż w Polsce – kontynuował. Jak wskazał, Francuzi płacą 2 proc. od pożyczek na rynku kapitałowym, a Polacy ok. 6.

W temacie wprowadzenia kwoty wolnej były prezes NBP ocenił, że "racjonalność polityczna dzisiaj zupełnie się rozjechała od racjonalności ekonomicznej". – Ludzie się przyzwyczaili, że pieniędzy zawsze jest w bród, bo rząd ma swoje własne pieniądze, jakieś zaskórniaki. To jest katastrofa – mówił.

Kluczowa obietnica Tuska. KO głosowała przeciwko niej

W marcu 2024 r. premier Donald Tusk zapowiadał, że projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wejdzie w życie na pewno wcześniej niż przed końcem obecnej kadencji.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym z kluczowych postulatów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Obietnica miała być zrealizowana w pierwszych 100 dniach rządów.

Już po wyborach w 2023 roku Konfederacja zgłosiła projekt dotyczący podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł, co obiecywał Tusk. W marcu wszystkie partie rządzącej koalicji – KO, PSL, Polska 2050 i Lewica – odrzuciły wniosek o wyznaczenie terminu na przedstawienie sprawozdania przez komisję, w czerwcu projekt został wycofany.

