Jak obniżyć rachunki za prąd? Klienci dostali nowe narzędzie

– Dobre dopasowanie taryfy do sposobu korzystania z energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe przekłada się na realne oszczędności na rachunkach za prąd. Dlatego rozwijamy dla naszych klientów ofertę w taki sposób, aby mogli płacić mniej za energię i korzystać z niej bardziej świadomie – powiedział prezes Tauron Sprzedaż Mariusz Purat.

Gospodarstwa domowe mogą już dziś zagwarantować sobie stałą cenę prądu w taryfach jedno- i kilkustrefowych lub też korzystać z dynamicznych rynkowych cen energii.

– Nowością jest nasza taryfa wielostrefowa, która pozwala na korzystanie z energii w najtańszych godzinach – po bezpiecznej, z góry określonej cenie. Już w ciągu pierwszych kilku tygodni taryfę tę zamówiło kilka tysięcy gospodarstw domowych. Spodziewamy się, że liczba klientów wybierających tego typu rozwiązanie będzie systematycznie rosła – dodał Purat.

Taryfy na prąd. Jaka dla kogo?

Grupy taryfowe energii elektrycznej określają sposób rozliczania zużycia prądu w gospodarstwach domowych, w zależności od godzin korzystania z energii.

W ramach nowej taryfy Taurona G13s pod nazwą "Tanie Godziny" gospodarstwa domowe mogą korzystać z 24 stref cenowych energii elektrycznej w ciągu doby. Wszystkie stawki są znane z góry. Klient poznaje je jeszcze przed podpisaniem umowy i ma pewność, że nie zmienią się w okresie obowiązywania cennika, podkreśliła spółka.

Najpopularniejsze taryfy takie jak G11, G12, G12w oraz G13 różnią się liczbą stref czasowych oraz ceną prądu w poszczególnych godzinach, co pozwala użytkownikom dopasować taryfę do swoich codziennych nawyków i potrzeb.

Dla ogrzewających dom urządzeniami zasilanymi energią elektryczną i korzystających z urządzeń energochłonnych odpowiednie będą taryfy dwu- i trzystrefowe. Wybór taryfy zależy od indywidualnych nawyków i rutyn domowych.

Dwustrefowe taryfy G12 i G12w dają szansę na oszczędności, ale wymagają aktywnego zarządzania zużyciem energii i dostosowania trybu życia do godzin tańszego prądu.

Trzystrefowa taryfa G13 zapewnia jeszcze większą elastyczność dzięki trzem strefom czasowym, co pozwala na optymalizację kosztów w zależności od harmonogramu domowego.

Turon to największy dystrybutor energii w Polsce

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

