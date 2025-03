Dlaczego prąd drożeje? Prezes PGE: Zużywamy więcej prądu

Marzec zaznacza, że w Polsce "energia elektryczna dla ok. 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw jest najtańsza. Cena dla gospodarstw domowych, czyli tzw. "Taryfa G" jest zamrożona i tak będzie co najmniej do września. Tak więc od dwóch lat cena energii jest niezmienna dla tej grupy odbiorców".

Szef PGE pytany o rosnące ceny energii odpowiada, że wcale nie rosną. "Ciekawe badanie zrobiła nasza spółka PGE Obrót. Pracownicy zadzwonili do 900 klientów, którzy cenę energii mają zamrożoną, pytając, czy energia drożeje. I większość powiedziała, że drożeje. Mimo że nie drożała. W domach jest coraz więcej urządzeń elektrycznych. Po prostu zużywamy więcej prądu, stąd może się brać wrażenie, że rachunki są coraz wyższe" – stwierdził w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Następnie Dariusz Marzec przyznał, że jemu też niekiedy "trudno jest zrozumieć strukturę rachunku za prąd". "Sam mam z tym kłopot" – mówi szef Polskiej Grupy Energetycznej.

Wina UE

"Faktem jest, że na rachunkach jest bardzo dużo pozycji: opłata dystrybucyjna, opłata kogeneracyjna, opłata w certyfikatach i tak dalej. Ciężko się w tym połapać. Z czego to wynika? Bardzo dużo jest regulacji okołoenergetycznych, które wchodzą do rachunku, co nie jest zrozumiałe dla odbiorcy. Prawo energetyczne też narzuca na moją firmę, co ma być napisane na rachunku. Muszę poinformować o wszystkim, na co się składa ta końcowa kwota. My naprawdę robimy, co możemy, żeby ten przekaz był prostszy" – zapewnił prezes grupy.

Marzec dodał, że to "Unia Europejska jest kluczowym miejscem, gdzie musimy prezentować stanowisko Polski w sprawie proponowanych zmian czy celów klimatycznych". "My musimy jako Polska pokazywać, że w emisji CO2 inny jest punkt startu Francji, która ma 56 reaktorów i praktycznie nie ma węgla, a Polski, której energetyka stoi na węglu. Musimy mówić: stawiacie bardzo ambitne cele i one dla Polski są dużo trudniejsze do zrealizowania niż dla wielu innych krajów Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że polityka UE ukierunkowana jest na redukcję wpływu energetyki na zmiany klimatyczne" – przekonuje rozmówca WP.

Czytaj też:

Polacy zapłacą mniej? Rząd szykuje rozwiązanie