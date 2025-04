Polacy więcej pożyczają. Wzrost wartości kredytów

W okresie styczeń-marzec w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 26,3 proc. r/r kredytów gotówkowych (1 049,4 tys.). W ujęciu wartościowym odnotowano wartość kredytów gotówkowych wyższą o 39,7 proc. (do 28,12 mld zł).

Polacy zaciągają coraz wyższe kredyty

"Klienci zaciągają kredyty gotówkowe na coraz wyższe kwoty, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży w tym segmencie są, podobnie jak w ubiegłym roku, kredyty wysokokwotowe na ponad 50 tys. zł. Jest to w głównej mierze wpływ konsolidacji kredytów zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Klienci decydują się na konsolidacje, łącząc kilka zobowiązań finansowych w jeden kredyt, często w tym samym banku (konsolidacja wewnętrzna). Ale także dokonują konsolidacji zewnętrznej, przenosząc zobowiązania do nowego banku. Konsolidacjom często towarzyszy wzrost kwoty kredytu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania lub niższe oprocentowanie nowego kredytu, co zwiększa zdolność kredytową" – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Średnia kwota udzielonego w marcu br. kredytu gotówkowego wyniosła 27 548 zł, co oznacza wzrost o 10,2 proc. r/r.

Co z kredytami ratalnymi?

Banki i SKOK-i udzieliły o 33,3 proc. mniej r/r kredytów ratalnych (846,4 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 14,7 proc. r/r do 2,03 mld zł.

W okresie styczeń-marzec w ujęciu liczbowym udzielono mniej o 29,3 proc. r/r kredytów ratalnych (2 505,8 tys.). W ujęciu wartościowym odnotowano wartość kredytów ratalnych niższą o 12,6 proc. (do 5,65 mld zł).

"Analizując najnowsze marcowe dane dotyczące kredytów ratalnych br. możemy zaobserwować kontynuację, a nawet pogłębienie spadków z poprzednich miesięcy, zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Jest to efekt ograniczenia skali transakcji na niskie kwoty, pochodzących głównie z przekształcania niespłaconych zobowiązań z odroczonym terminem płatności przenoszonych w ramach cesji z sektora pozabankowego do banków. Obecnie proces ten ma ograniczoną skalę. Także w ujęciu wartościowym wystąpił spadek, choć niższy dzięki wysokokwotowym kredytom ratalnym związanym z finansowaniem droższych towarów i usług. Na marcową sytuację bezpośredni wpływ miał również spadek sprzedaży detalicznej w marcu r/r o 0,5%. Początek tego roku dla rynku kredytów ratalnych nie rysuje przyszłości w jasnych barwach" – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w marcu br. wyniosła 2 398 zł, co stanowi wzrost o 27,8 proc. r/r.

Czytaj też:

Dlaczego Polacy nie lubią banków? Prezes banku: Korzenie w antysemityzmieCzytaj też:

Ważna decyzja dla kredytobiorców. RPP może obniżyć stopy procentowe