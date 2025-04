Dlaczego Polacy nie lubią banków? Prezes banku: Korzenie w antysemityzmie

We wtorek zainteresowanie użytkowników platformy X wzbudziła zaskakująca teza postawiona przez jednego z wysoko postawionych bankowców na temat przyczyn niechęci Polaków do banków.

Dlaczego Polak nie lubi banków?

Chodzi o fragment wywiadu zatytułowanego "Gdański: Dlaczego Polak nie lubi banków" na stronie branżowego pisma "Puls Biznesu".

"Złe skojarzenia Polaków m.in. z lichwą i spłacaniem rat plus brak podstawowej wiedzy o działaniu biznesu bankowego to przepis na poważny kryzys wizerunkowy całego sektora. Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Banku Polska, diagnozuje i szuka rady" – wprowadza w wywiad Eugeniusz Twaróg.

W tekście czytamy jedno w jednym z pytań: "Tylko że ta teza nie sprawdza się na innych rynkach. Nie ma hejtu na banki za wysokie zyski, ewentualnie z powodu wysokich bonusów kadry zarządzającej".

"Korzenie w antysemityzmie"

Wówczas pada odpowiedź: „Nie skończyłem jeszcze wymieniać przyczyn. Przejdę do drugiej, bardziej kontrowersyjnej. Moim zdaniem niechęć do banków ma korzenie w antysemityzmie. Historycznie pożyczaniem pieniędzy, w niektórych okresach zwanym lichwą, zajmowali się Żydzi. Szło się do Żyda i brało na procent, kiedy była potrzeba, nawet jeśli się go nie lubiło, bo innych możliwości zaciągnięcia nie było”.

Astronomiczne zyski banków

Warto przypomnieć, że średnie oprocentowanie nowo udzielanych kredytów jest w Polsce najwyższe w Europie.

Ponadto, według danych GUS w 2024 roku wynik finansowy netto banków wyniósł 42 001 mln zł, co oznacza wzrost o 51,9 proc. w stosunku rok do roku.

"Na wynik finansowy netto sektora bankowego w 2024 r. w wysokości 42 mld zł złożyły się zyski netto na kwotę 47,2 mld zł wypracowane przez 543 banki (55 komercyjnych i 488 spółdzielczych) oraz straty netto o wartości 5,2 mld zł poniesione przez 8 banków (7 komercyjnych, w tym 3 oddziały instytucji kredytowych oraz jeden bank spółdzielczy). Poprawa wyników finansowych sektora bankowego nastąpiła głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek (o 11,5 mld zł) oraz niższym stratom poniesionym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (o 11,2 mld zł)" – czytamy w komunikacie.

Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2024 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,8 proc. i wyniosła 3 317,3 mld zł.