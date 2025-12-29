W styczniu przerwa w realizacji przelewów. Kiedy pieniądze będą na koncie?

Jak informuje Krajowa Izba Rozrachunkowa, w Nowy Rok (1 stycznia), dzień wolny od pracy, systemy Elixir i Euro Elixir, obsługujące przelewy międzybankowe w złotych i euro, mają przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

"Planowane w tym czasie przelewy warto zrealizować z wyprzedzeniem, aby pieniądze dotarły do odbiorców terminowo" – czytamy.

Wtorek (6 stycznia) również jest dniem wolnym od pracy i system rozliczeniowy Elixir ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego przelewy, które zlecimy w poniedziałek (5 stycznia) po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców w środę, (7 stycznia).

W Święto Trzech Króli system Euro Elixir będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem.

Sylwester, Nowy Rok, Trzech Króli. Kiedy dojdzie przelew bankowy?

W najbliższą środę (31 grudnia), ostatni dzień roboczy w tym roku, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe: o godzinie 9:30 i 13:30. Przelewy zlecone po drugiej sesji trafią na konta odbiorców dopiero w piątek (2 stycznia).

KIR podkreśla, że niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. "Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym" – podano w komunikacie.

System Elixir. Co to takiego?

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

