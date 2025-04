Ważna decyzja dla kredytobiorców. RPP może obniżyć stopy procentowe

– Wydaje się, że obniżka stóp w maju jest bardzo, bardzo możliwe. I takim argumentem, który przeważy, będą oczywiście marcowe dane dotyczące gospodarki. Przy czym uważam, że te marcowe dane będą bliższe tym słabym lutowym, niż styczniowym dobrym. Z tego powodu uważam, że majowa Rada będzie pierwszą Radą z obniżkami stóp procentowych – powiedział Kotecki w Tok FM.

Będą kolejne obniżki?

Dodał, że to, czy będą kolejne obniżki, będzie zależało od dalszej dyskusji.

– Po pierwsze, od tego, czy to będzie 50 pb – tak jak to dzisiaj już wycenia rynek – czy to będzie skromniej: 25 pb, czy w ogóle. Ale ja jednak uważam, że to już jest ten czas. Wtedy, w zależności od tego, co będzie w maju, będziemy podejmować dalsze działania – dodał członek RPP.

Przyznał, że obniżka o 50 pb w maju "jest w grze, jest – czy będzie – na stole".

Podtrzymał, że w tym roku widzi przestrzeń na obniżki rzędu łącznie 50-100 pb. Podkreślił, że 100 pb widziałby "raczej jako maksimum" do końca roku.

"Więcej, niż zakładałem"

Kotecki odniósł się też do wczorajszej wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego, według której w przyszłym roku główna stopa referencyjna mogłaby spaść do 3,5 proc. (z 5,75 proc. obecnie).

– To jest więcej, niż ja zakładałem. Ja byłbym bardziej ostrożny. Wydawałoby mi się: 100 pb w tym roku i może 100 pb w przyszłym roku. Natomiast jeżeli sytuacja będzie gorsza, niż myślimy, to powinniśmy pewnie rzeczywiście mocniej te politykę luzować – powiedział członek RPP.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Glapiński zadeklarował, że chciałby obniżenia stóp procentowych dwa razy po 50 pb i ewentualnych kolejnych decyzji, po przerwie, jeszcze w tym roku. Liczy on, że w przyszłym roku główna stopa referencyjna spadnie do ok. 3,5%.

Wcześniej podczas konferencji prezes NBP powiedział, że obniżka stóp procentowych może nastąpić nawet w maju lub czerwcu, w zależności od nowych danych. Nie wykluczył, że sam mógłby złożyć wniosek w tej sprawie.

"Dopływ pozytywnych danych"

Glapiński poinformował także, że RPP poprosiła go o przekazanie, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Wskazał, że nastąpił dopływ pozytywnych danych, ale obecnie nie wystarczył on Radzie do podjęcia decyzji o zmianie stóp.

Powiedział też, że choć RPP zdecydowała wczoraj o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, zasadniczo zmieniło się jej nastawienie na "bardziej gołębie". Wyjaśnił, że główną przyczyną było to, że Główny Urząd Statystyczny (GUS) zmienił koszyk inflacyjny na br. i z racji tej zmiany inflacja spadła o 0,4 pkt proc.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

