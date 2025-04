Co z Krymem? Sikorski ujawnia treść rozmowy z Rubio

Podczas spotkania z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem w Gabinecie Owalnym Donald Trump oświadczył, że Rosja zaproponowała "duże ustępstwo" w postaci rezygnacji z "wzięcia" całego terytorium Ukrainy.

– Wywieramy dużą presję. Nawet nie macie pojęcia, jak dużą presję wywieram na Rosję. Inaczej Rosja teraz by z nami nie rozmawiała, a pan premier [Norwegii – przy. red.] rozumie to lepiej niż ktokolwiek inny – powiedział prezydent USA, cytowany przez NBC News.

Amerykański przywódca nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zamierza nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję, jeśli ta w najbliższym czasie nie zgodzi się zakończyć wojny. Jednocześnie podkreślił, że wciąż istnieją "bardzo duże szanse" na porozumienie pokojowe.

Sikorski: Na wojnie nigdy nic nie wiadomo

Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się na antenie radia TOK FM do swojej rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

– Sekretarz stanu, to mogę powiedzieć, bo widać, że zależało mu na tym, żeby [to] skorygować. Stany Zjednoczone nie domagają się od Ukrainy uznania prawnego aneksji Krymu – podkreślił Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył jednocześnie, że "oczywiście Ukraina w tej chwili wydaje się niezdolna do odbicia Krymu wojskowo".

– Na wojnie nigdy nic nie wiadomo. W 2023 roku Ukraina była w natarciu. Zeszły rok bardziej sprzyjał Rosji. Ale to się jeszcze może zmienić – zaznaczył minister spraw zagranicznych.

Ławrow: Ogromny błąd administracji Bidena

W opublikowanym przez CBS News fragmencie rozmowy, której pełna wersja ma się ukazać w niedzielę, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow potwierdził, że prezydent USA Donald Trump ma rację, mówiąc, że strony zmierzają do zawarcia porozumienia w sprawie konfliktu na Ukrainie. Polityk ustosunkował się mianowicie do słów prezydenta Trumpa o tym, że "ma porozumienie z Rosją".

"Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, i myślę słusznie, że zmierzamy we właściwym kierunku. Oświadczenie prezydenta wspomina o umowie, a my jesteśmy gotowi ją zawrzeć, ale nadal istnieją pewne konkretne punkty elementów tej umowy, które należy dopracować" – powiedział Ławrow, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Szef rosyjskiego MSZ zaznaczył, że nie może zdradzić szczegółów. Dodał, że "jest zajęty tym konkretnym procesem".

Ławrow potwierdził, że rozmowy mające doprowadzić do pokoju idą w dobrym kierunku "przede wszystkim dlatego, że prezydent Trump jest prawdopodobnie jedynym przywódcą na Ziemi, który dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami" konfliktu, wskazując na wypowiedzi Trumpa o tym, że "wciąganie Ukrainy do NATO było ogromnym błędem i że był to błąd administracji Bidena, i chce to naprawić".

