"Inni kandydaci potrafili odpowiedzieć jasno". Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego

Czwartkowe obrady Sejmu obfitowały w ostre wymiany zdań między politykami. Jarosław Kaczyński zagroził ministrowi sportu pozwem za wypowiedź z sejmowej mównicy. Potem minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Liderowi ludowców nie spodobała się odpowiedź prezesa IPN na pytanie dotyczące armii europejskiej.

– W Latarniku Wyborczym w jednym z pytań skierowanych do kandydatów jest, czy nowy prezydent będzie wspierał europejską armię. I pan kandydat Nawrocki odpowiada w tej sprawie: nie mam zdania. Taka jest odpowiedź, że nie ma zdania – powiedział szef MON.

– Inni kandydaci potrafili odpowiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. To zdanie też rządu polskiego. Sojuszem zrzeszającym armie narodowe jest sojusz NATO i tam trzeba wzmacniać. UE ma inne zadania: wzmacnianie przemysłu zbrojeniowego, zbrojenia, wydatki na bezpieczeństwo w tym zakresie. Ale nie tak dawno krzyczeliście: NATO, NATO, a tutaj jeżeli jest prosto postawione pytanie, czy nowy prezydent będzie wspierał europejską armię, wasz kandydat nie potrafi jasno odpowiedzieć, że nie będzie wspierał – dodał szef PSL.

UE przejmie kontrolę nad polską armią?

Sejm przyjął pod koniec marca uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód. Za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że "decyzje Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią". "Nie możemy zgodzić się na oddanie istotnych atrybutów naszej suwerenności. Wiedzą, co robią i próbują ukryć to przed Polakami fałszywą uchwałą Sejmu" – dodał prezes PiS.

