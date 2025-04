Kosiniak-Kamysz: PO chce podciągnąć PiS. Wolą siebie nawzajem

W czwartkowym wywiadzie dla Polsat News wicepremier, minister obrony i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany m.in. o odpowiedź (po dwóch tygodniach) w sprawie debaty wysuniętej przez Karola Nawrockiego wobec Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej kandydata KO wyzwał do debaty Sławomir Mentzen – gotowy debatować nawet w TVN. Teraz, nagle prezydent Warszawy chce debaty z Nawrockim w piątek w Końskich.

Kosiniak-Kamysz: PO chce podciągnąć PiS

– Rafał Trzaskowski jest na bardzo wysokiej pozycji i na pewno nie musi się dzisiaj obawiać o wejście do drugiej tury w żaden sposób. Gra się rozgrywa o drugą turę, a tak naprawdę o to, z kim Rafał Trzaskowski będzie w drugiej turze – przypomniał lider ludowców.

Polityk zwrócił uwagę na dobrze znaną prawidłowość polskiej polityki ostatnich. – Najwygodniej dla PO jest zawsze być z PiS-em, wydaję mi się, że to jest tak jak pięć lat temu. PiS pomógł PO i zgodził się na wymianę kandydata, to dzisiaj PO chce podciągnąć PiS. Tutaj zawsze PiS z PO, pomimo że są na dwóch różnych biegunach to wolą siebie nawzajem w finałach, bo mają najlepiej opracowane strategie wobec siebie — kontynuował.

Hołownia "na wyjeździe" z "ekstremistami" Mentzenem i Nawrockim

Tymczasem koalicjant Kosiniak-Kamysza lider Polski 2050 Szymon Hołownia w przeciwieństwie do kandydata KO Rafał Trzaskowskiego nie zamierza unikać debaty w Telewizji Republika. Obwieścił to i uzasadnił za pośrednictwem platformy X.

"Stanę do debaty z Nawrockim i Mentzenem w TV Republika, bo skończyły się czasy, w których ekstremiści mogli mówić, co chcą bez żadnych konsekwencji. Polacy muszą zobaczyć wybór między ambitną, europejską, inwestującą w swoich ludzi Polską, którą proponuję, a ich wizją umizgiwania się do Putina, płatnych studiów, pompek i hulajnóg" – czytamy w poście marszałka Sejmu.

"A że debata może być prowadzona niesprawiedliwie? No cóż, przyzwyczaiłem się. Trzeba wygrać ten mecz na wyjeździe" – dodał. Wpis Hołowni szybko skomentował szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.

Debata w trzech telewizjach

Na niecały tydzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich TVP, Polsat i TVN planują zorganizować wspólną debatę, na którą zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci zarejestrowani przez Państwową Komisję Wyborczą. Debata w trzech telewizjach ma się odbyć 12 maja (poniedziałek) o godz. 20:00.

Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu lub Parlamentu Europejskiego, a także pomiędzy kandydatami w wyborach na urząd prezydenta RP.

Druga tura 1 czerwca

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Druga tura będzie zatem 1 czerwca. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki albo Sławomir Menzten.

Druga i ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upływa w sierpniu.

