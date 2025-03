Debata jeden na jeden w Polsat News? Mentzen: Nie wiem, czy Trzaskowski nie stchórzy

W trakcie wywiadu dla Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero Sławomir Mentzen zaproponował stacji TVN, by zorganizowała debatę w formule jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim. Chęć organizacji takiej konfrontacji zgłosił także Polsat News.

Debata w Polsat News? Mentzen: Nie wiem, czy Trzaskowski nie stchórzy

– Rzuciłem wyzwanie TVN-owi, niech zorganizują debatę ja vs. Rafał Trzaskowski. Czekam na nią – powiedział Sławomir Mentzen w trakcie czwartkowego "Graffiti".

– A w studiu Polsat News? – zapytał prowadzący Marcin Fijołek.

– Oczywiście, że tak, natomiast wiem, czy Rafał Trzaskowski nie stchórzy – odpowiedział kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich.

– A z Karolem Nawrockim też by pan debatował? – dopytał dziennikarz.

– Również chętnie. Jeżeli zorganizujecie debatę z Rafałem Trzaskowskim albo Karolem Nawrockim z wielką chęcią wezmę w niej udział – oznajmił Mentzen.

Kandydat Konfederacji: Moja propozycja dla TVN

Mentzen wyzwał Trzaskowskiego na debatę podczas wywiadu dla Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero. Rozmowa już 11 godzin od publikacji przekroczyła milion wyświetleń. Oskarżany o unikanie TVN-u Mentzen zaproponował Trzaskowskiemu debatę w przyjaznej mu stacji telewizyjnej.

– Moja propozycja dla dziennikarzy, pracowników, mediaworkerów TVN-u – jeżeli zorganizujecie u siebie w TVN debatę z Rafałem Trzaskowskim to ja chętnie w takiej debacie w zasadzie w dowolnym dniu, który nie będzie kolidował z moimi wiecami, wystąpię w debacie u was – powiedział parlamentarzysta.

– Możecie wybrać sobie dowolną parę prowadzącą. To może być Piotr Kraśko, to może być Monika Olejnik – nie mam tutaj żadnych oporów – zaznaczył.

– Zaproście Trzaskowskiego, zróbcie mu debatę jeden na jeden u siebie, to ja wówczas się u was pojawię, wystąpię u was. Natomiast pytanie, czy Trzaskowski będzie zainteresowany taką debatą. Bo już wiem, że wy jesteście zainteresowany tym, aby mnie zaprosić, to zobaczymy, czy Trzaskowski będzie miał odwagę u was na swoim terenie porozmawiać – powiedział Menzten.

Mentzen tłumaczy, dlaczego nie udziela wywiadów Monice Olejnik

W trakcie programu Mentzen przypomniał, że w ostatnich latach udzielił setek wywiadów różnych dziennikarzom, natomiast, jak tłumaczył, nie gościł u Moniki Olejnik, ponieważ uważa ją za propagandystkę, która nie jest zainteresowana dojściem do prawdy, podobnie jak Piotr Kraśko. Mentzen zwrócił uwagę, że nikt nie zarzuca Trzaskowskiemu, że nie pojawia się np. w Telewizji Republika czy na Kanale Zero.

