Mentzen do Trzaskowskiego i Nawrockiego: Czego się boicie?

W trakcie wywiadu dla Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero Sławomir Mentzen zaproponował stacji TVN, by zorganizowała debatę w formule jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim. Chęć organizacji takiej konfrontacji zgłosił także Polsat News.

TVN lub Polsat News? Mentzen otwarty na propozycje

– Rzuciłem wyzwanie TVN-owi, niech zorganizują debatę ja vs. Rafał Trzaskowski. Czekam na nią – powiedział Sławomir Mentzen w trakcie czwartkowego "Graffiti".

– A w studiu Polsat News? – zapytał prowadzący Marcin Fijołek.

– Oczywiście, że tak, natomiast wiem, czy Rafał Trzaskowski nie stchórzy – odpowiedział kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich.

– A z Karolem Nawrockim też by pan debatował? – dopytał dziennikarz.

– Również chętnie. Jeżeli zorganizujecie debatę z Rafałem Trzaskowskim albo Karolem Nawrockim z wielką chęcią wezmę w niej udział – oznajmił Mentzen.

Trzaskowski odpowiada na propozycję kandydata Konfederacji

Podczas konferencji prasowej w Kutnie Rafał Trzaskowski został zapytany, czy stanie do debaty jeden na jeden ze Sławomirem Mentzenem.

Nie padła jednak klarowna odpowiedź, zarówno ws. ewentualnej debaty ze Sławomirem Mentzenem, jak i Karolem Nawrockim.

– Konkurenci się obudzili, bardzo dobrze. Czas na to, żeby się obudzili. Ja prowadzę rozmowę z Polkami i Polakami od pół roku. Dokładnie pół roku temu zaczęły się przygotowania do prawyborów i prawybory. [...] Oczywiście, że będą debaty, nasze sztaby nad tym pracują i bardzo dobrze, bo debatować trzeba. Ja mam jeden postulat do swoich konkurentów, przede wszystkim, żeby zgłaszać propozycje, które są zdroworozsądkowe, a nie propozycje, które są absolutnie księżycowe – mówił Trzaskowski.

– Ja proponuję debatę o tym, co trzeba zmienić, co jest absolutnie racjonalne i dzisiaj ten zdrowy rozsądek powinien w naszej rozmowie dominować – kontynuował.

Mentzen: Trzaskowski i Nawrocki odmawiają debaty

Na brak oczekiwanej odpowiedzi ze strony kontrkandydatów zareagował Sławomir Mentzen.

"Zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, odmawiają debaty ze mną" – napisał na portalu X kandydat Konfederacji.

"Czego Panowie się boicie?" – zapytał.

