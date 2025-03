Dziennikarka zapytała Trzaskowskiego, czy stanie do debaty z Mentzenem w Polsat News

W środę trakcie wywiadu dla Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero Sławomir Mentzen zaproponował stacji TVN, by zorganizowała debatę w formule jeden na jeden z Rafałem Trzaskowskim. Chęć organizacji takiej konfrontacji zgłosił następnego dnia Polsat News. Mentzen od razu się zgodził, zaznaczając, że nie wie, czy Trzaskowski nie stchórzy. W reakcji rękawicę kandydatowi Koalicji Obywatelskiej rzucił też kandydat PiS Karol Nawrocki.

Mentzen wyzwał Trzaskowskiego na debatę

O ustosunkowanie się do tych propozycji zapytała Trzaskowskiego dziennikarka Polsat News Ewelina Dernoga. Prezydent Warszawy nie udzielił konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy zmierzy się z Mentzenem w debacie jeden na jeden w Polsat News. Nie padła też jasna odpowiedź na pytanie o rozmowę z Nawrockim.

Stanie do debaty jeden na jeden, czy nie?

– Konkurenci się obudzili, bardzo dobrze. Czas na to, żeby się obudzili. Ja prowadzę rozmowę z Polkami i Polakami od pół roku. Dokładnie pół roku temu zaczęły się przygotowania do prawyborów i prawybory. [...] Oczywiście, że będą debaty, nasze sztaby nad tym pracują i bardzo dobrze, bo debatować trzeba. Ja mam jeden postulat do swoich konkurentów, przede wszystkim, żeby zgłaszać propozycje, które są zdroworozsądkowe, a nie propozycje, które są absolutnie księżycowe – mówił Trzaskowski.

– Ja proponuję debatę o tym, co trzeba zmienić, co jest absolutnie racjonalne i dzisiaj ten zdrowy rozsądek powinien w naszej rozmowie dominować – kontynuował.

– Usłyszałem wczoraj o nowej piątce Mentzena, pięciu nowych propozycjach. Pierwsza propozycja, że studia mają być płatne, tak mówi Mentzen. 300 tysięcy studentów i studentek dzisiaj studiuje w Polsce za darmo, jest to olbrzymie osiągnięcie naszego kraju i naszej demokracji. To jest propozycja dla młodych ludzi, żeby płacili za studia? – mówił polityk.

Warto zwrócić uwagę, że Mentzen mówił o sytuacji modelowej w świecie idealnym.

– Punkt drugi, o którym słyszałem, to likwidacja 800+. […] Mentzen mówi: likwidujmy 13. i 14. emeryturę, to jest trzeci punkt jego programu. To jest zdrowy rozsądek, na serio? – kontynuował Trzaskowski.

– Dwie kolejne propozycje, które chyba są dla nas wszystkich najbardziej bulwersujące, a mianowicie płatna służba zdrowia, to jest coś naprawdę niebywałego […]. Piąta rzecz, że lekarze bez uprawnień mają nas leczyć, czyli że jeżeli ktokolwiek ma problem, niech idzie do znachora? Przecież to jest coś naprawdę niebywałego, żyjemy w XXI wieku – powiedział Trzaskowski.

Jeśli chodzi o ten fragment z wywiadu na Kanale Zero, o którym słyszał Rafał Trzaskowski, propozycje takie nie padły albo zostały nie do końca dobrze zrozumiane przez osoby, które powiadomiły o nich prezydenta Warszawy.

Na koniec odpowiedzi Trzaskowski podkreślił: – "Jeszcze raz – debatujmy, ale racjonalnie".

Dziennikarka zapytała jeszcze raz, prosząc o jasną odpowiedź, ale jej nie otrzymała.

Pytanie dziennikarki i odpowiedź Rafał Trzaskowskiego od 14:50.

Czytaj też:

Debata Nawrocki-Trzaskowski. Szef sztabu zabrał głosCzytaj też:

Konfederacja: To piątka Trzaskowskiego. TVP i TVN dopytają?