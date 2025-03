"Chłopak w legginsach". Nawrocki apeluje do Trzaskowskiego

Z nowego sondażu prezydenckiego, przeprowadzonego przez pracownię Research Partner na panelu badawczym Ariadna, wynika, że w drugiej turze wyborów zmierzą się właśnie Rafał Trzaskowski (KO) i Karol Nawrocki (popierany przez PiS).

Wśród wyborców zdecydowanych wygrał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski – 38,9 proc. poparcia. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zdobył 24,3 proc. głosów, zaś kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen – 18,6 proc. Pozostali kandydaci uzyskali dużo mniejsze poparcie: Szymon Hołownia (Polska 2050, Trzecia Droga) – 6,3 proc., Magdalena Biejat (Nowa Lewica) – 3,2 proc., Adrian Zandberg (Razem) – 2,4 proc. Inni kandydaci otrzymali łącznie 3,8 proc. głosów.

Jak wynika z tego sondażu, w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski uzyskałby 56,9 proc. poparcia, zaś Karol Nawrocki – 43,1 proc.

Nawrocki: Mam nadzieję, że pierwiastek męskości Trzaskowskiego jest na odpowiednim poziomie

Nawrocki przedstawił pomysł debaty dwóch kandydatów podczas konferencji prasowej w Końskich. Kluczowym tematem dyskusji mają być sprawy bezpieczeństwa.

– Staję dzisiaj w Końskich, aby wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przyszłości bezpieczeństwa państwa polskiego. Wzywam Rafała Trzaskowskiego do walki na argumenty fair play w dyskusji o bezpieczeństwie państwa polskiego w obliczu sytuacji międzynarodowej i sytuacji na naszych granicach – powiedział kandydat popierany przez PiS.

– Jesteśmy w miejscu, z którego już Rafał Trzaskowski uciekł, nie zachował się jak mężczyzna, nie podjął debaty prezydenckiej w Końskich. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich 5 lat pierwiastek męskości Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy, aby debatować ze mną o tym, co najważniejsze, a więc o bezpieczeństwie państwa polskiego – zaznaczył.

Na tym gorzkie słowa się nie zakończyły. – Być może w tej debacie, jeśli Rafał Trzaskowski zachowa się jak mężczyzna, a nie jak chłopak w legginsach, dojdziemy także do podobnych wniosków w niektórych kwestiach, ale są też rzeczy, które z całą pewnością na dzień dzisiejszy nas dzielą i to powinni usłyszeć wszyscy wyborcy przed 18 maja – dodał Nawrocki.

Kandydat PiS: Trzaskowski jest radykalnie lewicowym politykiem

Prezes IPN zwrócił również uwagę na światopogląd, jaki – jego zdaniem – prezentuje kontrkandydat w wyborach prezydenckich.

– Mówimy o radykalnie lewicowym polityku, takim jest Rafał Trzaskowski. Więc cały swój wysiłek kumuluję w zatrzymaniu tego planu Donalda Tuska, aby zainstalować Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim. On jest dla mnie punktem odniesienia i jego wzywam na debatę w konkretnym jednak temacie bezpieczeństwa – podkreślił Karol Nawrocki.

– W wielu konwencjach jestem oczywiście gotowy do debaty z każdym. Wiemy że diabeł tkwi w szczegółach tych debat, są różne telewizje o też różnym natężeniu nazwijmy to tożsamościowym, więc będą się zajmować tym sztaby. Zgłaszam swoją gotowość do debatowania o ważnych i istotnych sprawach z każdym kontrkandydatem, jestem do tego przygotowany, gotowy – powiedział kandydat na prezydenta.

