"Do Rzeczy” nr 14: Menedżer nienawiści

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Sztab Karola Nawrockiego bardzo długo nie brał pod uwagę, że kandydat Konfederacji może być groźnym rywalem przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Obowiązywało zalecenie, by go bez potrzeby nie atakować. Wszystko po to, aby jak najwięcej wyborców Konfederacji wsparło Nawrockiego w drugiej turze. Ale jak się zachować, gdy Mentzen niemal dogania kandydata PiS przed pierwszą turą? – rozważa Piotr Semka w tekście “Platforma i PiS patrzą na Mentzena”.

– „Dojrzewanie”. Hit Netflixa, który wywołał burzliwe dyskusje na temat wychowania dzieci, źródeł przemocy i wolności słowa – zauważa Piotr Gociek w artykule “Dzieci w sieci”.

– Prezydentura Trumpa paradoksalnie zmusza aktorów sceny międzynarodowej do tego, aby odpowiedzieli sobie na podstawowe pytanie o postawę wobec rzeczywistości. Można co prawda odnieść wrażenie, że nie zawsze jest to pożądane, że wielu podmiotom wygodniej było funkcjonować w świecie, w którym mogły zasłaniać się zasadami, zwyczajami czy sytuacją. Teraz nie tylko trzeba się określić, lecz także wziąć za to odpowiedzialność – tłumaczy Robert Bogdański w tekście “Polska: rycerz czy klient?”.

– Manifestacyjne spacery w porze „Dziennika Telewizyjnego” były fenomenem, który stał się inspiracją dla artystów. Jak Polacy sprzeciwiali się propagandzie? – przypomina Grzegorz Majchrzak w tekście “Nie tylko świdnickie spacery”.

– Ostatnie wydarzenia w Turcji są powszechnie odbierane jako kolejny przejaw dyktatorskich zapędów prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jak inaczej traktować aresztowanie politycznego rywala i tłumienie manifestacji? Przyjrzyjmy się temu jednak z innej, nieco przewrotnej perspektywy – pisze Teresa Stylińska w artykule “Przez więzienie do prezydentury?”.

– Temat katastru, czyli podatku od wartości nieruchomości, przewija się od lat, na ogół w formie stwierdzenia „ekspertów”, że kataster należy u nas wprowadzić. Wówczas w mediach robi się szum, a wtedy pojawia się przedstawiciel rządu i oznajmia, że władza nad takim podatkiem nie pracuje. Dzisiaj sprawa ma się nieco inaczej – zauważa Łukasz Warzecha w tekście “Kataster, czyli rozbój”.

W najnowszym numerze również Krzysztof Bosak o rozbijaniu przez Mentzena duopolu PO-PiS.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od 31 marca 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.