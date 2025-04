Agresywny Ukrainiec atakował ludzi. Obywatelskie zatrzymanie i deportacja

Policja zatrzymała agresywnego Ukraińca, który jeżdżąc na rowerze po mieście zaczepiał, nagabywał młode dziewczyny oraz atakował pałką teleskopową przechodniów. W końcu doszło do obywatelskiego zatrzymania i przekazania go w ręce policjantów. Służby poinformowały, że Ukrainiec zostanie deportowany do swojego kraju, tak też się stało.

27 marca mundurowi z komisariatu na Starym Mieście otrzymali zgłoszenie dotyczące rowerzysty, który zaatakował pałką teleskopową mężczyznę spacerującego z 10–letnim synem. Kierował także w jego stronę wulgaryzmy, bił pięścią po twarzy i głowie. Atak stanowił reakcję na zwrócenie uwagi, że jazda rowerem po chodniku nie jest dozwolona.

Poznań. Agresywny Ukrainiec z 15 centymetrowym nożem

Świadkowie tego zdarzenia ujęli agresora i poinformowali o zdarzeniu służby. Okazało się, że to 46–letni obywatel Ukrainy. Policjanci znaleźli przy mężczyźnie nóż z 15 centymetrowym ostrzem, a w zajmowanym przez niego mieszkaniu narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała – przy czym swoim działaniem naraził pokrzywdzonego niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także posiadania substancji odurzających.

W toku śledztwa ustalono, nie było to pierwsze przewinienie 46–latka. Parę godzin wcześniej na ul. Półwiejskiej w Poznaniu ta sama osoba była agresywny wobec bezdomnego mężczyzny, co zarejestrował monitoring miejski.

Zaczepiał młode dziewczyny

Czynności operacyjne funkcjonariuszy wykazały także, że Ukrainiec dwa dni wcześniej na terenie poznańskiej Północy zaczepiał młode dziewczyny kierując w ich kierunku wulgarne gesty. Po zwróceniu mu uwagi na niestosowne zachowanie, mężczyzna uderzył w głowę osobę postronną. Świadkowie tego zajścia zrobili zdjęcie sprawcy i przekazali informację o policjantom.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że odpowiedzialność za te wszystkie zdarzenia ponosi wspomniany 46-letni obywatel Ukrainy.

Deportacja

Komendant Miejski Policji w Poznaniu wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy do powrotu do swojego kraju. Decyzja była pozytywna, wydano jednocześnie wobec niego postanowienie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen na okres 8 lat. Ukrainiec został przekazany strażnikom granicznym celem wywiezienia go z terytorium Polski.

