Warszawska policja przekazała w środę informację o zatrzymaniu dwóch obywateli Gruzji w wieku 37 i 43 lat. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Sprawcy aresztowani dzięki zachowaniu zimnej krwi

“Najpierw policjanci z Halinowa zostali poinformowani przez mężczyznę dzwoniącego na numer alarmowy, że jedzie za napastnikami, którzy próbowali ukraść z jego auta saszetkę z pieniędzmi. Sprawcy nakryci na gorącym wyciągnęli noże i grozili mu pozbawieniem życia” – informuje policja.

“Zgłaszający wraz z kolegą, mimo gróźb, zachował zimną krew. To zdezorientowało sprawców, którzy wskoczyli do swojego samochodu i zaczęli uciekać. Na miejsce skierowano wszystkie dostępne siły. Po kilku minutach uciekający dotarli do miejscowości Cisie, gdzie porzucili pojazd. Zostali zatrzymani w pobliskim lesie” – czytamy. Obaj Gruzini decyzją sądu trafili do aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

Pod względem narodowości, najwięcej przestępstw popełnili Ukraińcy, którzy zostali zatrzymani przez policję 9753 razy. Drugą grupą pod względem liczby zatrzymań są Gruzini, którzy w 2024 roku dopuścili się 1780 przestępstw. Na trzecim miejscu uplasowali się Białorusini, którzy byli zatrzymywani 1122 razy.

Pakt migracyjny niedługo wejdzie w życie

Pakt migracyjny (9 rozporządzeń, 1 dyrektywa) wejdzie w życie w połowie 2026 roku. Polska głosowała przeciwko. Zawiera m.in. ułatwienia procedur w zakresie odsyłania nielegalnych imigrantów z Europy, jednak istotą przedsięwzięcia jest relokowanie imigrantów z krajów obcych cywilizacyjnie po wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Relokacja nielegalnych imigrantów jest określana przez KE jako "obowiązkowa solidarność".

Jeżeli państwo członkowskie odmówi wpuszczania cudzoziemców, podatnicy tego państwa będą musieli zapłacić karę za każdego nieprzyjętego. Kwota nie jest jeszcze ustalona, ale mówi się o 20 tys. euro za jednego.

Pakt migracyjny zakłada, że w "sytuacji kryzysowej" Komisja Europejska może zwiększyć ilość imigrantów, jaką mają wpuścić na swoje terytorium poszczególne państwa.

