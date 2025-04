Konfederacja do koalicji: Opanujcie się, to otwarcie na masową migrację

Tumanowicz i Krzysztof Mulawa mocno skrytykowali w Sejmie procedowany rządowy projekt ustawy o cudzoziemcach (druk 950). Politycy Konfederacji przypomnieli stanowisko ugrupowania, że masowej imigracji z państw obcych kulturowo trzeba powiedzieć stanowcze "nie", a ustawy, którymi powinien zajmować się obecnie parlament powinny iść w kierunku uszczelniania granic i deportacji nielegalnych imigrantów.

Tumanowicz: Pretekst łączenia rodzin to jeszcze więcej cudzoziemców

Posłowie wskazali, że ustawa spowoduje kolejne obciążenie m.in. dla edukacji, rynku mieszkań czy służby zdrowia. – Pretekst łączenia rodzin to jeszcze więcej cudzoziemców na koszt polskiego podatnika. Zrównujecie świadczenia socjalne, renty, program "Aktywny rodzic", nawet emerytury po miesiącu pracy, podczas gdy Polacy latami tyrają na groszowe emerytury – wskazał Tumanowicz. – Co z przestępcami? Skracacie czas na ocenę zagrożenia z 30 do 10 dni. Agresywni migranci w ośrodkach dalej będą dostawali pieniądze – dodał.

Ustawa o cudzoziemcach. Mulawa: Koalicjo opanujcie się

Temat rozwinął Krzysztof Mulawa. Poseł wzywał koalicję rządową do "opanowania się". Wskazał, że ustawa stanowi implementację prawa UE, co jest cyrkiem, ponieważ to Europa Zachodnia, nie Polska, nie potrafiła do tej pory poradzić sobie z migrantami, a teraz Warszawa ma się słuchać w tym zakresie postanowień z Brukseli.

Mulawa mówił m.in., zapisach dot. rozszerzenia rezydentury, likwidacji przepisu odbierającego zasiłek socjalny agresywnym migrantom w ośrodkach dla cudzoziemców, dodaniu przepisu o przyjmowaniu imigrantów o wysokich kwalifikacjach uzyskanych w wyniku doświadczenia zawodowego jako alternatywy dla wyższego wykształcenia ora bez sprecyzowania, jak takie doświadczenie udowodnić, a także o przyznawaniu imigrantom świadczeń socjalnych, w tym 800 plus.

twitterCzytaj też:

Konfederacja: Rząd pozoruje walkę z imigracją. Bosak tłumaczy, w jaki sposóbCzytaj też:

"Kadry z zagranicy". Minister przedstawiła założenia projektu ustawy