"Kadry z zagranicy". Minister przedstawiła założenia projektu ustawy

W czwartek w ramach 27. posiedzenia X kadencji Sejmu procedowany jest projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom, którym rząd chce uprościć procedury legalizacyjne. Regulacja nakłada na pracodawców nowe obowiązki, a zarazem uproszcza niektóre procedury w zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt zastępuje informację starosty listą zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia. Ma to znacznie przyspieszyć proces legalizacji pracy i pobytu imigrantów. Lista zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia będzie publicznie dostępna.

Rząd chce łatwiejszego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Projekt ustawy w Sejmie

Uzasadnienie tego projektu – wraz z projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia – odczytała w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Standardowo, jak często przy dyskusjach na istotne tematy, frekwencja nie dopisała. Na sali było obecnych dosłownie kilku parlamentarzystów.

Polityk Lewicy oznajmiła, że celem projektów jest "bezpieczna przyszłość polskiej pracy" i wymieniła szereg czynników, które mają to zapewnić, a także wyzwania, z jakimi będzie mierzył się w najbliższych latach rynek pracy, m.in. sztuczną inteligencję.

Dziemianowicz-Bąk: Kadry z zagranicy

Mówiąc o zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców Dziemianowicz-Bąk przekonywała m.in. o tym, że projekt ma służyć zabezpieczeniu interesów polskich pracowników tak, aby nie musieli obawiać się utraty zatrudnienia. – Po drugie pracownikom przybywającym do Polski spoza jej granic tak, aby uchronić ich przed naruszeniem ich praw. Po trzecie przedsiębiorcom, którzy szczególnie w warunkach niskiego bezrobocia mierzą się z niedoborami pracowników i potrzebują jasnych, przyjaznych i przejrzystych zasad możliwości korzystania z kadr z zagranicy – powiedziała szefowa resortu pracy.

– Obecne prawo regulujące te kwestie należy pilnie uporządkować i urealnić tak, aby nie powtórzyły się bulwersujące nadużycia związane z legalizowaniem pobytu pracowników z zagranicy w Polsce podczas rządów naszych poprzedników. Wizy były wówczas rozdawane nielegalnie, masowo, bez zachowania odpowiednich procedur – mówiła minister.

Polityk twierdziła, że przedłożone regulacje proceduralne pomogą na ograniczenie wyłudzeń pozwoleń na pracę w celu wjazdu na terytorium strefy Schengen. [...] Prawo musi chronić wszystkich uczciwie pracujących zarówno cudzoziemców, jak i Polaków, a także ich uczciwych pracodawców. Ma chronić polski rynek przed szarą strefą, dumpingiem płacowym, obniżaniem standardów, wyzyskiem i nieuczciwa konkurencją – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

