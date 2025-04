Trzask jak Mickiewicz

Niedługo się nam biedaczyna utopi. Jaki on wysoki, jaki oczytany, elokwentny, no po prostu prezydent, na którego nie zasłużyliśmy. W ubiegłym tygodniu miejsce miała premiera wywiadu rzeki z wiceszefem PO. Premierze towarzyszy audiobook – w wykonaniu nie byle kogo, bo samego Michała Żebrowskiego. Aktor znany jest z nieco niepokojącej fascynacji Trzaskowskim, swoim kolegą ze szkolnej ławy. – Odkąd pamiętam, zachęcał nas do nauki, zabierał na jakieś wycieczki. Z tego robił albumy, dzielił się wiedzą. Udzielał korepetycji za darmo z języka angielskiego i nie tylko. Człowiek, który w zasadzie zna chyba każdy język europejski, z wyjątkiem niemieckiego. Zna historię tych narodów lepiej niż ci cudzoziemcy – to cytat z jednego z wywiadów Żebrowskiego.