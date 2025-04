Niemcy chcą uczynić z tego kraju największego producenta amunicji w Europie

Rheinmetall Expal Munitions, hiszpańska filia niemieckiego producenta broni Rheinmetall, zwiększy produkcję pocisków do 450 tys. sztuk rocznie, dzięki czemu Hiszpania stanie się największym producentem amunicji artyleryjskiej w Europie – podaje hiszpański dziennik "ABC".

Według publikacji Rheinmetall Expal Munitions, którego siedziba znajduje się w Madrycie, specjalizuje się w amunicji artyleryjskiej, moździerzach i pociskach średniego kalibru, a także zapalnikach i systemach napędowych rakiet.

Inwestycja w Hiszpanii

Po otrzymaniu zamówienia od zagranicznego klienta na kwotę 21 mln euro na początku tego roku, zarząd firmy zdecydował się zwiększyć inwestycje, aby uruchomić masową produkcję, zgodnie z rosnącym popytem.

Jak informuje gazeta, właściciel przedsiębiorstwa, Rheinmetall, buduje również nowy zakład w niemieckim mieście Unterlüs, w którym planuje produkcję pocisków kalibru 155 mm.

"Podczas budowy nowego zakładu zainstalowaliśmy dodatkowy sprzęt i zamiast 200 000, będziemy w stanie wyprodukować tam do 350 000 pocisków artyleryjskich" – poinformowała niemiecka firma w oświadczeniu.

Rheinmetall jest największą niemiecką firmą zbrojeniową. Czerpie ogromne zyski z konfliktu na Ukrainie, więc spodziewa się znacznego wzrostu zamówień w przyszłości i zwiększa zdolności produkcyjne.

Rheinmetall: Zapotrzebowanie Ukrainy na amunicję przekracza możliwości produkcyjne Niemiec

Szef koncernu Armin Papperger stwierdził w lutym 2024 r., że Ukraina potrzebuje ponad 2 mln sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie, co przekracza możliwości produkcyjne Niemiec. Według niego Niemcy będą potrzebować "od 10 do 15 lat", aby uzupełnić własne zapasy. – Ogółem zamierzamy produkować do 700 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej do 2025 r. – dodał.

Czytaj też:

Rosja grozi Niemcom. "Udział w wojnie po stronie Ukrainy"