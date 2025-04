Waluta euro w Polsce? Oto, co Hołownia mówił na debacie, a co wcześniej

Jednym z tematów poruszonych na debacie w Telewizji Republika była kwestia pomysłów o zastąpieniu polskiego złotego walutą euro. Zdecydowana większość kandydatów wyraziła sprzeciw wobec takiej ewentualności. W gronie tym był Szymon Hołownia. W związku z tym profil "Wolność Słowa" funkcjonujący m.in. na X, przypomniał wypowiedzi marszałka Sejmu w tym temacie z przeszłości.

Hołownia: Nie powinniśmy w Polsce myśleć o wprowadzeniu euro

Podczas debaty Hołownia powiedział, że nie powinniśmy w Polsce myśleć o wprowadzeniu euro, bo „nie ma na to dziś przestrzeni”. – To jest jałowa dyskusja, wywoływanie strachów w ludziach, które nie istnieją – podkreślał jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Hołownia wcześniej: My mówimy wprost – należy wprowadzić euro

– No tak, ale euro to może nie rozmawiajmy, może się bójmy. My się nie boimy, my mówimy wprost – należy wprowadzić euro. I to jest znakomite zadanie akurat na jedną kadencję przyszłego rządu, przyszłego parlamentu. Akurat na jedną kadencję – idealnie – mówił natomiast jeszcze za poprzedniej władzy.

Także Hołownia: Pieniądz cyfrowy tak, ale wcześniej euro trzeba przyjąć

Wolność Słowa przytacza także fragment wywiadu z czerwca 2023 roku w Radio Zet. – Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy – tak czy nie? – zapytał prowadzący Bogdan rymanowski.

Gdy Rymanowski odczytał pytanie, Hołownia bez wahania udzielił jasnej odpowiedzi. – Tak, jak najszybciej tak – stwierdził. – Ale wcześniej euro trzeba przyjąć – dodał.

Trzaskowski nie przyjął zaproszenia do Republiki

Na debacie w TV Republika zjawili się Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Korona), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Marek Woch, Krzysztof Stanowski oraz Artur Bartoszewicz.

Jednym kandydatem, który nie dostał zaproszenia był – jak przekazał – Maciej Maciak. Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat, podobnie jak w Końskich, nie skorzystali z zaproszenia. Zjawili się tylko na debacie zorganizowanej przez sztab kandydata KO, na który inni kandydaci – z wyjątkiem Karola Nawrockiego – otrzymali zaproszenie godzinę i 40 minut przed jej rozpoczęciem.

