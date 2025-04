"Ile jest płci?". Kandydaci na prezydenta nie byli jednomyślni

Debata prezydencka w Telewizji Republika została podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Po blokach tematycznych padło pytanie "ile jest płci?". Zwyciężyło oni w głosowaniu widzów TV Republika, dlatego zostało zadane.

Debata w Republice

Na debacie zjawili się Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Korona), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Marek Woch, Krzysztof Stanowski oraz Artur Bartoszewicz. Uczestnictwa odmówili Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat.

Ile jest płci?

Większość kandydatów nie miała problemu z udzieleniem odpowiedzi na pytanie wskazane przez widzów. Zaczął Artur Bartoszewicz.

Bartoszewicz: Dwie

Są dwie płcie – mamy kobietę i mężczyznę, nie ma innego podejścia do tej logiki. Wszystko, co zostało wprowadzone ideologią marksistowską, doprowadziło do degradacji społeczeństwa, przede wszystkim młodego pokolenia – mówił.

Mentzen: Mówi o tym nauka

– Jest zupełnie oczywiste, że są tylko dwie płcie. Mówi o tym nauka i jest to całkowicie zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Trzeba przyznać, że trzeba być bardzo zaangażowanym aktywistą LGBT, takim jak Rafał Trzaskowski – nie bez powodu nazywany "tęczowym Rafałem" – żeby uważać, że jest inna liczba płci niż dwie. To właśnie Rafał Trzaskowski brał udział w Paradach Równości. To jest człowiek, który chciał zakazywać Marszu Niepodległości, a sam szedł w Paradach Równości. Wspiera szkodliwą ideologię LGBT, wpuszcza do szkół aktywistów gejowskich, którzy demoralizują nasze dzieci – powiedział kandydat Konfederacji.

– Lewicowa ideologia jest niezwykle szkodliwa, szczególnie dla dzieci. Trzeba przede wszystkim ochronić dzieci. Jeśli się ich nie ochroni, to potem będą działy się takie tragedie jak na Zachodzie, gdzie dochodziło do operacji "zmiany płci" kilkuletnich dzieci. Były kaleczone na całe życie, ponieważ ktoś im wmówił, że mają inną płeć niż ta, z którą się urodzili. [...] W wielu państwach na szczęście odchodzą od tego szaleństwa i zakazują operacji "zmiany płci" dzieciom – mówił Menzten

Nawrocki: Płeć męska i płeć żeńska

Jest płeć męska i płeć żeńska, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To prawda, która funkcjonuje nie tylko od dekad, ale od wieków. Ktoś, kto to podważa, nie zna prawdy o współczesności – także o przeszłości i przyszłości. Jest człowiek, którego tutaj nie ma – Rafał Trzaskowski – który jest w tej całej drużynie Donalda Tuska i ideologizuje dzisiaj nie tylko polską szkołę, ale także gospodarkę społeczną, lasy i gospodarstwa rolne.

Zandberg: Jestem wolnościowcem

– Słucham pana Mentzena podnieconego tym tematem i muszę przyznać, że mam narastające poczucie absurdu. Żyjemy w Polsce, którą dręczy zapaść demograficzna. Mamy ceny mieszkań, które są w kosmosie […]. Mamy rząd, w którym połowa ministrów jest na pasku deweloperów […] a my, zamiast zająć się tym albo innym problemem, który dotyczy milionów ludzi w Polsce, prowadzimy w gronie 10 kandydatów […] dyskusję o płciach – powiedział kandydat partii Razem.

– Tak, są ludzie, niewielka grupa ludzi, którzy rodzą się inni niż większość. I oni także mają prawo do szacunku. Pan Mentzen podzielił się swoimi opiniami, ja w przeciwieństwie do pana Mentzena jestem wolnościowcem, uważam, że rolą prezydenta nie jest to, żeby narzucać ludziom to, co mają czuć i co mają o sobie myśleć. I do takiego podejścia wszystkich państwa namawiam, po prostu dajmy ludziom żyć po swojemu – kontynuował.

Stanowski: Rozpoznaję minimum cztery

Krzysztof Stanowski trollował lewicę, wskazując cztery płcie i nawiązał do debat w Końskich. – Ja rozpoznaję minimum cztery płcie. Pierwszy wariant to facet z jajami – i to jest np. Szymon Hołownia, który przyszedł na debatę, i ja to szanuję. Druga kategoria to facet bez jaj – tutaj przykładem jest Rafał Trzaskowski, który nie przyszedł na debatę, czego do końca nie szanuję. Trzecia kategoria to normalna, fajna kobieta – przykładem jest marszałek Magdalena Biejat, której tutaj akurat nie ma. Czwarta kategoria to kobieta z jajami – i tu przykładem jest Joanna Senyszyn. Wbrew pozorom nie oznacza to, że potrzebujemy czterech toalet we wszystkich budynkach – wystarczą dwie.

Senyszyn: Więcej niż dwie

Joanna Senyszyn oznajmiła, że płci jest więcej niż dwie. Zgodziła się natomiast, że większość ludzi jest kobietami albo mężczyznami.

