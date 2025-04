Polska wzmocni zabezpieczenie granicy z Białorusią

Ppłk Andrzej Juźwiak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na granicy Polski z Białorusią stanie pięć wież obserwacyjnych. Ich montaż, który już się rozpoczął, ma potrwać do grudnia. Konstrukcje będą miały 70 metrów i zostaną wyposażone w nowoczesne kamery. Będą zlokalizowane na odcinkach granicznych rzek w regionie. Straż Graniczna na razie ma do dyspozycji osiem podobnych wież.

Przedsięwzięcie stanowi element szerszej inwestycji w modernizację bariery elektronicznej na odcinku lądowej granicy z Białorusią, zbudowanej za rządów PiS i rozbudowanej w okresie rządu koalicyjnego pod wodzą PO.

Nowe wieże w woj. podlaskim

Koszt całej inwestycji to ok. 47 mln zł. Obiekty powstaną w wyznaczonych lokalizacjach. Jak podał Juźwiak, miejsca zostały precyzyjnie wytypowane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. "Wybór tych miejsc był poprzedzony wnikliwą analizą uwzgledniającą m.in. uwarunkowania terenu, status prawny nieruchomości, potencjalny zasięg obserwacji i rozmieszczenie wież względem siebie tak, aby maksymalnie pokryć teren nadzorem wizyjnym" – powiedział mundurowy, cytowany przez PAP.

Na 70-metrowych wieżach zostaną zainstalowane zaawansowane urządzenia optoelektroniczne do obserwacji, różnego rodzaju kamery. Będzie to także oświetlenie przeszkodowe nocne — jak podał rzecznik SG — lampy świecące od zmierzchu do świtu w kolorze czerwonym na wysokości ok. 40 i 70 metrów (wynika to z przepisów dot. przeszkód lotniczych).

Będzie droga asfaltowa wzdłuż zapory

Drugą inwestycją SG, która ma zostać zrealizowana do końca roku, jest przebudowa drogi technicznej wzdłuż zapory – docelowo będzie to droga asfaltowa.

Przebudowa drogi jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia mobilności i możliwości szybszego, sprawniejszego przemieszczania się patroli operujących w tym rejonie. Juźwiak wskazał, że chodzi także o trwałość drogi i przystosowanie jej do poruszania się po niej wojskowych pojazdów.

Podlaski Oddział SG odpowiada za ochronę 247 km granicy z Białorusią. Cały ten odcinek granicy objęty jest monitoringiem.

Zabezpieczenia na polskiej granicy z Białorusią

Przypomnijmy, że od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję nasyłania nielegalnych migrantów, Polska jest zmuszona angażować znaczące siły wojskowe i porządkowe oraz środki finansowe, by zabezpieczyć granicę przed ludźmi sprowadzanymi z najrozmaitszych państw Afryki i Azji. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni z państw, które nie są objęte działaniami wojennymi.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora. Jej zadaniem jest zabezpieczenie granicy przed nielegalnymi cudzoziemcami. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, rozciągnięta również na odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Bariera elektroniczna to z kolei system kamer i czujników pomagający służbom monitorować granicę, działa na całej linii granicznej w Podlaskiem, jest uzupełnieniem zapory, zamontowano ją też wzdłuż granicznych rzek. Centrum monitoringu tego systemu znajduje się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

