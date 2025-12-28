Na Sycylii bez zmian
Na Sycylii bez zmian

Kadr z filmu "Listy sycylijskie"
Kadr z filmu "Listy sycylijskie" Źródło: YouTube / 01Distribution
Kraina słońca, świątyń i oliwy, początek XXI w. „Direttore” Palumbo wychodzi z więzienia.

Skompromitowany i spłukany samorządowiec próbuje trzymać fason, ale nawet własna żona go nie szanuje. Na domiar złego dostaje od służb specjalnych propozycję nie do odrzucenia. Ma wywabić z kryjówki ukrywającego się od lat mafijnego bossa. „Ostatni ojciec chrzestny” to ewidentny socjopata, ma ręce unurzane we krwi po łokcie, lecz respektu nie wzbudza. Prawdę mówiąc, tak żałosna figura nawet w komediach o zorganizowanej przestępczości trafia się rzadko. Don Matteo wiedzie żywot godny szczura, co wpędza go w zrozumiałą depresję.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Wiesław Chełminiak
