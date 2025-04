Po debacie w Republice fragment książki Trzaskowskiego robi furorę w sieci

Jednym z fragmentów debaty w Telewizji Republika, który może utkwić w pamięci był ten, w którym Krzysztof Stanowski przeczytał fragment książki "Rafał". Po debacie na X pojawiło się mnóstwo memów i komentarzy. Słowa polityka PO z książki komentują również politycy PiS.

Stanowski cytuje fragment książki "Rafał"

Skąd taki pomysł Stanowskiego? Otóż w bloku dotyczącym bezpieczeństwa pytanie brzmiało: prezydent do zwierzchnik sił zbrojnych. W jaki sposób wykorzysta pani/pan wynikające z tej roli uprawnienia do zwiększenia bezpieczeństwa Polski w obliczu zagrożenia militarnego, przed którym stoi nasz kraj?

Szef Kanału Zero w swoim stylu wyraził ubolewanie, że to kolejna debata, na której zabrakło części kandydatów. Wobec nieobecności wiceprzewodniczącego KO dziennikarz postanowił odczytać fragment jego książki "fantastycznej", "wybitnej" – jak powiedział – książki zatytułowanej "Rafał".

– Potrzebujemy zwierzchnika sił zbrojnych, który jest odważny. Dla mnie wybór jest oczywisty, wybór może być tylko jeden – powiedział Stanowski, po czym zaczął cytować ze strony 38.

Trzaskowski wokół rekinów i walka z węgorzem

Prowadząca wywiad rzekę Donata Subbotko pyta Trzaskowskiego: "A rekiny? To chyba też hardcore?"

Na co polityk odpowiada: "No tak, bo jak się widzi dwadzieścia rekinów wokół siebie, niektóre pływają pół metra od nas, ocierają się, to robi wrażenie. Ale trzeba myśleć zdroworozsądkowo, rekiny dwu- czy trzymetrowe nie atakują ludzi, chyba, że się pomylą. Raz wpadłem w stres, bo zjadały przy mnie rybę, sporego groupera, pojawiła się krew, zaczęła się szamotanina i trzeba było szybko się oddalić, a nie było to takie łatwe, bo nurkowałem w miejscu wulkanicznym, z silnymi prądami. A kiedyś jak zszedłem na 30 metrów przy wraku koło chorwackiej wyspy Vis okręcił mi się koło szyi konger, rodzaj węgorza morskiego – w końcu go odwinąłem, ale że był gruby jak ramię, to też najadłem się strachu".

Kandydat KO nie przyszedł na debatę w Republice

Polityka KO nie było w studio. Na początku debaty Marek Jakubiak odsłonił wizerunek Rafała Trzaskowskiego z tektury. W początkowej części debaty, poseł wyniósł rekwizyt z sali.

Na debacie zjawili się Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Korona), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Marek Woch, Krzysztof Stanowski oraz Artur Bartoszewicz.

Jednym kandydatem, który nie dostał zaproszenia był – jak przekazał – Maciej Maciak. Magdalena Biejat, podobnie jak w Końskich, nie skorzystała z zaproszenia.

