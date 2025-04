PiS: Trzaskowski pokazał kompletny brak szacunku do wyborców

We wtorek politycy PiS Radosław Fogiel, Marcin Warchoł i Anna Kwiecień wystąpili na konferencji prasowej, podczas której podzielili się przemyśleniami i spostrzeżeniami dotyczącymi poniedziałkowej debaty prezydenckiej w Telewizji Republika, w szczególności nieobecności Rafała Trzaskowskiego, który nie przyjął zaproszenia do dyskusji z kontrkandydatami.

Fogiel: Kompletny brak szacunku Trzaskowskiego do wyborców

Radosław Fogiel wyraził ocenę, że wiceszef PO bał się wystąpić w Republice. – Rafał Trzaskowski nie dotarł na wczorajszą debatę, bo zabrakło mu odwagi. On czuje się pewnie tylko wtedy, gdy ma debatę organizowaną przez własny sztab, we własnej hali, z telewizjami, które wybrał, obstawiony ochroniarzami, którzy nie wpuszczają nikogo, kto mógłby zmącić jego spokój. Pokazał kompletny brak szacunku do wyborców. Decydując, kto będzie prezydentem, decydujemy również, kto będzie Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. A taką osobą nie może być tchórz – powiedział poseł Fogiel.

Warchoł: To jasny sygnał do milionów Polaków

Inny parlamentarzysta PiS Marcin Warchoł podkreślił, że kandydat KO bał się trudnych pytań w Republice.

– Brak Rafała Trzaskowskiego na wczorajszej debacie to jasny sygnał do milionów Polaków: nie szanuję was, nie interesują mnie wasze problemy. [...] To brak odwagi do konfrontacji i odpowiedzi na pytania, które codziennie nurtują polskie rodziny: czy moje miejsce pracy zostanie utrzymane? Dlaczego w sklepie jest tak drogo? Czemu jest tak drogo? Dlaczego nagle na polskich ulicach zaroiło się od nielegalnych migrantów? – wyliczał polityk.

– Na tej debacie był Szymon Hołownia, który równie umiejętnie kłamał, że jest za CPK, a jego ugrupowanie odrzuciło obywatelski projekt ws. CPK. Jeszcze niedawno twierdził, że duże lotniska zatruwają środowiska, a linie kolejowe do tych lotnisk są niepotrzebne. To ich łączy – pogarda wobec problemów zwykłych Polaków – powiedział były wiceminister sprawiedliwości.

W trakcie konferencji głos zabrała również poseł Anna Kwiecień.

