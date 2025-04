Tusk postawi na Hołownię? "Sondaże Trzaskowskiego spadną"

Trudne pytania zadawane Rafałowi Trzaskowskiemu podczas debaty w Końskich i samo storpedowanie pomysłu debaty "jeden na jeden" z Karolem Nawrockim, mają być dopiero przedsmakiem strategii, którą przygotował Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 ma być nastawiony na walkę z kandydatem KO. Bardziej nawet niż z Nawrockim.

"Można byłoby uznać, że to taktyczna gra na urwanie Trzaskowskiemu paru punktów, bądź też przypodobanie się elektoratowi niechętnemu Platformie. Ale działania Hołowni przeciwko Trzaskowskiemu już dawno przekroczyły skalę operacji taktycznej. To już strategia – w najbliższych tygodniach Hołownia jeszcze bardziej zintensyfikuje ataki na Trzaskowskiego. W otoczeniu Hołowni usłyszeliśmy o jego marzeniach. A marzy Hołownia o tym, że sondaże Trzaskowskiego spadną do takiego poziomu, że jeszcze przed pierwszą turą Donald Tusk uzna, iż cała koalicja musi postawić na jednego konia. A imieniem jego będzie Szymon" – donoszą autorzy podcastu "Stan Wyjątkowy".

"Tusk może nie mieć wyjścia"

Spekulacje te dotarły do otoczenia kandydata wspieranego przez PiS i miały "wywołać lekki popłoch", bowiem "Nawrocki nie jest zupełnie przygotowany do starcia z kimkolwiek innym poza Trzaskowskim".

– Szymon naprawdę w to wierzy, a ja tego nie wykluczam. Jeśli sondaże Trzaskowskiego nadal będą spadać i Tusk na kilka-kilkanaście dni przed drugą turą dostanie wewnętrzne badania sztabu KO pokazujące, że Nawrocki wygra wybory, to może nie mieć wyjścia i wezwie do głosowania na Hołownię – przekonuje wpływowy polityk z otoczenia marszałka Sejmu. "W tym sensie Hołownia, przerzucając się z ataków na Mentzena na ataki na Trzaskowskiego postępuje logicznie – wierzy, że zatopi kandydata KO" – czytamy.

Już widać, że Hołownia próbuje "łowić" wyborców Trzaskowskiego. W minionym tygodniu zorganizował "spotkaniem ze zwolennikami Rafała Trzaskowskiego" w kawiarni Czytelnik.

