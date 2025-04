"Kobiety mają głos". Trzaskowska z poparciem dla męża

Trzaskowski podczas swojego wystąpienia na wiecu odniósł się do konwencji wyborczej Karola Nawrockiego w Łodzi.

Trzaskowski: Razem udało nam się zbudować Polskę silną

– Dziś miał być wielki wiec pana prezesa. I co się okazało? Że prawdziwy wielki wiec jest tutaj. Ale powiem wam, że jak na was patrzę, to mogę powiedzieć z całą mocą, że jestem waszym kandydatem – kandydatem obywatelskim – powiedział kandydat na prezydenta.

– Właśnie wy zapewniacie moc, tutaj w Poznaniu. Pamiętam, jak było w 2020 roku. Wtedy było nas znacznie mniej, ale wielu z was zaufało – zaznaczył Trzaskowski.

Jak podkreślił, "razem udało nam się zbudować Polskę silną, Polskę europejską, Polskę tolerancyjną i nikt nam tej dumy nie odbierze".

– Potrzebujemy prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, czyli całego narodu – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Trzaskowska: Przyszłość dzieci jest stawką tych wyborów

Przed wystąpieniem Rafała Trzaskowskiego głos zabrała jego żona, Małgorzata. Małżonka prezydenta Warszawy zwróciła uwagę na fakt, że jest matką dwójki dzieci.

– Przyszłość moich dzieci i wszystkich polskich dzieci jest stawką tych wyborów – zaznaczyła Małgorzata Trzaskowska.

– Zależy mi na tym, aby żyły w państwie bezpiecznym, zarządzanym przez mądrych, kompetentnych i uczciwych ludzi, którzy mają zdrowy kręgosłup moralny i mogą być autorytetem dla dzieci i młodzieży w państwie, w którym szanujemy się nawzajem, niezależnie od poglądów, i tworzymy wspólnotę – podkreśliła.

– Jestem tu również jako kobieta. Chcę, aby nas głos był słyszany i mogę was zapewnić, że tak się stanie – mówiła żona kandydata na prezydenta. – Bądźcie pewne, bądźcie dumne, bo kobiety mają głos – dodała Trzaskowska.

