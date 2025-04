"Game changer". Wielkie emocje po konwencji Nawrockiego

Dużym zaskoczeniem była obecność w Hali Expo prezydenta Andrzeja Dudy. – Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego – zapowiedział.

– Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem tutaj także po to, aby skorzystać z okazji toczącej się kampanii, aby wam wszystkim z całego serca podziękować. Za rok 2014, 2015, tamto wsparcie, niezwykłe – mówił prezydent, nawiązując do własnego startu w wyborach prezydenckich. – Dziękuję za pierwsze 5 lat. Za wyrozumiałość w trudnych momentach, bo były, sam je przeżywałem. Co dla mnie najważniejsze, zrealizowałem program – powiedział, dziękując byłej premier Beacie Szydło, Mateuszowi Morawieckiemu, prezesowi PiS i większości parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy. Duda przypomniał osiągnięcia w czasie, gdy on był prezydentem, a rząd tworzyło PiS. Wyliczył nie tylko programy socjalne, ale też m.in. rozwój infrastruktury drogowej i obronnej.

Kaczyński: Możemy zwyciężyć

Jarosław Kaczyński podkreślił, że prezydent Duda pokazał, że jest "wspaniałym mówcą". – Pokazał też, jak głowa polskiego państwa powinna dbać o polskie interesy – zaznaczył prezes PiS.

– To niezwykle ważne poparcie to nic innego jak wyraz dbałości o polskie interesy – podkreślił Kaczyński – To właśnie interes Polski jest stawką tych wyborów, zarówno interes w odniesieniu do Polaków jako jednostek (...), ale także rozumiany jako coś, co odnosi się do wspólnoty, do państwa, do przyszłości, do przyszłych pokoleń – zauważył lider największej partii opozycyjnej.

– W tej walce możemy rzeczywiście zwyciężyć, ale musimy też pamiętać, że zaangażowanie w tę walkę (...) musi się powtórzyć. To jest nasz obowiązek. Nasz kandydat jest wsparty przez szerokie środowiska społeczne – powiedział prezes PiS, odpowiadając na okrzyki zgromadzonych.

– Jeśli chcemy wykonać nie partyjny, a patriotyczny obowiązek, to musimy się zaangażować – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Były premier podkreślił, że do zwycięstwa potrzeba "siły", a jej "symbolem" jest Karol Nawrocki. – Mówię nie o jego sile fizycznej, choć też się przyda, ale o sile osobowości i charakteru – wyjaśnił prezes PiS.

Nawrocki: Wytwór laboratorium vs. człowiek z krwi i kości

Karol Nawrocki wyraził opinię, że wybory 18 maja to zderzenie "wytworu politycznego laboratorium złożonego z briefów i sondaży" Rafała Trzaskowskiego z "człowiekiem z krwi i kości, z Polaków wybranym i dla Polaków ustanowionym, a dla Donalda Tuska ustanowiony". – To ma znaczenie, że jeden z tych kandydatów nigdy nie był i nie będzie zakładnikiem żadnej partii politycznej. Będzie zakładnikiem Polek i Polaków. A drugi jest zakładnikiem biznesmenów i deweloperów w Polsce, ale także pana Sorosa i niemieckich fundacji. A my chcemy wolności i suwerenności – mówił Nawrocki.

– Myślimy o Polsce naszego jutra, ale świadomi tego, że reżyserom narodowej amnezji, tym którzy chcą nam historię i pamięć zabrać, nie pozwolimy na to, bo tam zapisana jest nasza wielkość. Nasze ambicje, wartości. Panie premierze Donaldzie Tusku, nie zabierzecie nam naszej przeszłości – podkreślił kandydat.

Gorąca dyskusja w sieci

Po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego, media społecznościowe zalała fala komentarzy. Na portalu X głos zabrali politycy i publicyści.

"Ze wsparciem dla Karola Nawrockiego Prezes @OficjalnyJK, a z nim cały @pisorgpl" – napisał poseł PiS Przemysław Czarnek.

"Jest moc. Epickie wejście @AndrzejDuda" – podkreślił inny polityk tej formacji Andrzej Śliwka.

twitter

"PJK zachwycony przemówieniem PAD. I ile ciepłych słów pod adresem prezydenta! Piekło zamarzło" – skomentowała publicystka Interii Kamila Baranowska.

twitter

"Cała konwencja Nawrockiego utrzymana w – nomen omen – konwencji PiS kontra KO. Musiało im ciekawie (i korzystnie dla nich) wyjść w sondażach, skoro idą w PiS-ie w kierunku tego starcia” – podkreślił dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

twitter

"Bez względu na wszystko, poparcie Andrzeja Dudy i konwencja PiS wzmacnia Karola Nawrockiego. Sławomir Mentzen bezwzględnie może pożegnać się z drugą turą" – zauważył Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

twitter

"Pan prezes Jarosław Kaczyński – prawdziwy Gandalf naszej drużyny patriotów" – napisał poseł PiS Paweł Szrot.

twitter

Wymowne zdjęcie opublikowała była premier Beata Szydło.

twitter

"I to jest G A M E C H A N G E R! 💪🏻🇵🇱👏🏻 Ja, Andrzej Duda, mający takie samo prawo jak Wy, iść do wyborów i oddać swój głos (…) zagłosuje na Karola Nawrockiego" – napisał z kolei polityk PiS Błażej Poboży.

